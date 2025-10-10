Obavijesti

FOTO Tisuće ljudi, rijeke piva i svjetlosni spektakl: Ovako je počeo Oktobeerfest u Zagrebu!

Velesajam je u petak navečer postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom koji je obasjao nebo iznad Zagreba. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive i veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'. Manifestacija po prvi put u glavnom gradu donosi duh legendarnog njemačkog Oktoberfesta, ali u domaćem ruhu - uz glazbu, pivo, dobru hranu i deset dana druženja i zabave. 'Drago mi je da i mi imamo prilike posjetiti Oktoberfest, makar ne u Njemačkoj. Atmosfera je super, a najviše se veselimo koncertima', rekao nam je jedan od posjetitelja.
