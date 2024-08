FOTO Torta, baloni i prskalice: Pogledajte što je Iris priredila svom Livaji za 31. rođendan...

Veselo je ovih dana bilo u obitelji Livaja. Hajdukovac Marko Livaja proslavio je 31. rođendan, a njegova supruga Iris te djeca Lorenzo i Elizabeta nabavili su mu tortu, balone... Pa su se svi zajedno okupili oko stola kako bi obilježili Livajin dan.

- Ne mogu te imati bez tame koju kriješ u sebi. Neću ti dopustiti da me imaš bez ludila koje me okružuje. Ako naši demoni ne mogu plesati zajedno, ne možemo ni mi. Neka ti je najsretniji, lave moj - uputila je Iris suprugu prije torte.

Iris je Marka upoznala 2014., kada je njemu bilo 20, a njoj 34 godine. Par je 2016. dobio kćer Elizabet, a 2021. rodio im se i sin Lorenzo. Pred oltar su stali nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

Split: Marko Livaja proglašen najboljim igračem HNL-a u 2022. godini | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Osim toga, priznala je kako je njezin život podređen Markovoj karijeri.

- Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko - dodala je.

Foto: Instagram