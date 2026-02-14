FOTO Trudna Diletta ne odustaje od vježbanja, uz mišiće pokazala i sve veći trbuh

Za novinarku Dilettu Leottu ni u trudnoći nema odmora, pa i u drugom stanju bez problema vježba, diže utege i održava kondiciju. Da je očito ništa ne može omesti u tome pokazala je novom objavom na društvenim mrežama, a objavila je i kratki video s jutarnjeg treninga.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto: Instagram/screenshot
| Foto: Instagram/screenshot
Nema predaha sve dok ne dođe beba.
| Foto: Instagram/screenshot
Nedavno je objavila dirljive obiteljske fotografije. Na njima uživa sa suprugom, nogometašem Lorisom Kariusom i malenom kćerkom, a dala je naslutiti i spol bebe koja uskoro stiže.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Prije toga obitelj je bila na odmoru na snijegu, a Diletta je uživala u bazenu.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Iako je u visokom stupnju trudnoće, i dalje radi, a objavila je i video kako izgleda jedan njen radni dan.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Šminka, frizura, garderoba....sve mora biti na visokoj razini kako bi se mogla pojaviti na TV-u.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
