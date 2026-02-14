Obavijesti

AKTIVNA TRUDNICA

FOTO Trudna Diletta ne odustaje od vježbanja, uz mišiće pokazala i sve veći trbuh

Za novinarku Dilettu Leottu ni u trudnoći nema odmora, pa i u drugom stanju bez problema vježba, diže utege i održava kondiciju. Da je očito ništa ne može omesti u tome pokazala je novom objavom na društvenim mrežama, a objavila je i kratki video s jutarnjeg treninga.
Atraktivna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta uživa u trudnoći, ali to čini itekako aktivno. | Foto: Instagram/screenshot
