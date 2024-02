FOTO Vatrena hajdukovka Mirta Šurjak: Sve na meni je prirodno, a jednom sam uletjela na teren

Sportska novinarka Mirta Šurjak često modnim kombinacijama privlači poglede. Kada se pojavi u televizijskom prilogu nikada ne prođe nezapaženo. U nedjelju se navečer uključila u veliko finale Dore kako bi prenijela bodove stručnog žirija u Splitu. Ljubav prema novinarstvu naslijedila od majke Nade Šurjak koja je bila dugogodišnja urednica i voditeljica na HRT-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mirta godinama radi kao sportska novinarka. Zbog posla se u jednom trenutku karijere preselila u Zagreb, a nakon što se vratila u rodni grad za sportsku redakciju HRT-a počela je najviše pratiti Hajduk.

- Svi oni koji su rođeni u Splitu i u Dalmaciji, a i oni diljem svijeta koji imaju veze s Dalmacijom, zaraženi su tom ljubavlju. To je u meni otkako znam za sebe. Moja prva riječ je bila 'balun'. Hajduk je više od kluba, to je svetinja, to je religija, stil života, to je nama sve ovdje - rekla je Mirta za 24sata 2020. godine.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Žena je u sportskom novinarstvu, a tada je rekla da je to trend u većini država.

- U Hrvatskoj sam probijala led. Nije bilo lako na početku. Gledali su me kao izvanzemaljca. Moram priznati da još uvijek zna biti teško. O nogometu kod nas svi znaju sve. Koliko je Hrvata, toliko je nogometnih izbornika, koliko Splićana, toliko trenera Hajduka. Pod trostrukim ste povećalom zato što ste žena. Ako nešto i zapne, izvučem se na šarm - rekla je Šurjak svojedobno.

Kao najdražu utakmicu koju je komentirala tada je izdvojila derbi Hajduka protiv Anderlechta, u grupnoj fazi europske nogometne lige 2010. godine.

- Utakmica je bila dramatična. Onako za infarkt. U posljednjim minutama sudačke nadoknade Ante Vukušić je zabio pobjednički rezultat. U tom trenutku sam bila u potpunoj euforiji i zaboravila sam da sam reporter i uletjela sam zajedno s klupom Hajduka na teren. Delegat me maknuo i upozorio kako je kazna za to 10.000 eura. Na kraju su me zezali 'pazite na Mirtu, da ne bi opet nešto napravila' - rekla je 2020. godine.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Ljubavni status tada nije htjela otkriti.

- Nemam tip muškaraca i neću vam sada odgovoriti na to pitanje u smislu 'privlače me plavi ili crni'. To je površno razmišljanje. Privlači me prije svega kad osoba ima karakter, kad je iskrena do kraja, ne volim ženskaroše. Volim normalne i iskrene muškarce. Kada to nađete, onda to treba čuvati poput pravog dijamanta - rekla je Mirta.

Foto: VASILIS VERVERIDES/MOTION TEAM

Najbolji ulet joj je bio kad ju je muškarac pitao hoće li s njim igrati PlayStation. Nasmijala se slatko, ali bilo joj je simpatično. 2020. godine smo je pitali i za njezin stav o plastičnim operacijama.

- Ako netko osjeća nesigurnost, zašto ne? Mene više brinu količine botoksa koje žene stavljaju u lice i onda se potpuno deformiraju. To čak ni nisu plastične operacije. I odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa. Nemam botoks u svome licu, za to je isključivo zahvalna majka priroda i moja kozmetičarka. Cijeli tim ljudi koji se brinu o meni, ali na jedan definitivno prirodan način - rekla je tada.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Top formu održava tako da tri puta tjedno vježba jogu i brzo hoda.

- Ne pijem niti alkohol niti crnu kavu, ne pušim, meso ne jedem već 15 godina, držim se vegetarijanske prehrane - rekla je tada.

Porok joj je, rekla je 2020., jedino što puno priča, temperamentna je i nagla te uvijek kaže ono što misli.