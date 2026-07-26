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'TRAG U BESKRAJU'

FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu

Na trajektu Marko Polo, koji je iz Splita plovio prema Veloj Luci, u nedjelju nije trebalo dugo čekati da krene pjesma. Čim su Ante Gelo i njegov bend zasvirali prve taktove, putnici su se okupili oko njih, izvukli mobitele i počeli pjevati uglas
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Split: Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju
Uz Gelu je bila i njegova novopečena supruga Jelena Perčin. Nije skidala osmijeh, a u jednom mu je trenutku prišla i poljubila ga u obraz. | Foto: Zvonimir Barisin
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Uz Gelu je bila i njegova novopečena supruga Jelena Perčin. Nije skidala osmijeh, a u jednom mu je trenutku prišla i poljubila ga u obraz. | Foto: Zvonimir Barisin
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