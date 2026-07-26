FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu

Na trajektu Marko Polo, koji je iz Splita plovio prema Veloj Luci, u nedjelju nije trebalo dugo čekati da krene pjesma. Čim su Ante Gelo i njegov bend zasvirali prve taktove, putnici su se okupili oko njih, izvukli mobitele i počeli pjevati uglas
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Uz Gelu je bila i njegova novopečena supruga Jelena Perčin. Nije skidala osmijeh, a u jednom mu je trenutku prišla i poljubila ga u obraz.
| Foto: Zvonimir Barisin
Uz Gelu je bila i njegova novopečena supruga Jelena Perčin. Nije skidala osmijeh, a u jednom mu je trenutku prišla i poljubila ga u obraz. |
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Uz Gelu je bila i njegova novopečena supruga Jelena Perčin. Nije skidala osmijeh, a u jednom mu je trenutku prišla i poljubila ga u obraz.
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Gelo u društvu supruge i njezine kćeri Lote.
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Mikrofone su uzeli Marko Tolja te Iva Ajduković, a atmosfera se iz minute u minutu samo dizala.
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Iva je za ovu glazbenu plovidbu odabrala kratku bijelu haljinu koja je istaknula njezin dekolte i noge, a mnogima je odmah upalo u oko i koliko je vitka.
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Salon je bio pun, oko klavijatura i bubnjeva napravila se gužva, a ljudi su stajali i sa strane samo da uhvate što bolji kadar i dio atmosfere.
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Neki su nazdravljali, neki podizali ruke u zrak, a neki samo glasno pjevali.
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