Vucin sin zaprosio djevojku na Hvaru, pogledajte romantični trenutak u krugu najbližih

Najlakše 'da' koje sam ikad izgovorila, napisala je Meriam Benmiloud na društvenim mrežama i tako otkrila da ju je zaprosio Vilibald Vuco (29), sin glazbenika Siniše Vuce. Vilibald je kleknuo pred nju u Velom Grablju na Hvaru, u krugu najbližih, a cijeli trenutak bio je ispunjen emocijama i srećom.

Par zasad nije otkrio detalje o datumu vjenčanja. Meriam je hrvatsko-tuniskih korijena, a od Vilibalda je mlađa četiri godine. U vezi su oko tri godine, a prošle se godine iz Kölna preselila u Zagreb. Vilibald se danas bavi nekretninama. Ranije je igrao nogomet za Hajduk, Rudeš i druge klubove, prije nego što je zbog ozljede prekinuo karijeru.

Njihova priča započela je preko zajedničkih prijatelja na Hvaru, gdje je Meriam svako ljeto dolazila.

- Tata joj iz Tunisa, mama s Hvara, a Meriam je cijeli život provela u Njemačkoj gdje su se upoznali njezini roditelji. Kako je svakog ljeta dolazila na Hvar, imamo zajedničke prijatelje koji su nas upoznali. I drž’ - ne daj, tako smo se i zaljubili - rekao je Vilibald za Story.