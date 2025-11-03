FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica

Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' Anita Martinović nedavno je oduševila svojom vitkom figurom, koju je istaknula u elegantnoj, uskoj bordo haljini. Privukla je brojne poglede dok je prolazila zagrebačkom špicom, a veselo je pozirala i fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje.
Iako nije objavila točan broj kilograma koje je izgubila, itekako je vidljivo da je prošla kroz transformaciju kojoj su prethodile promjene u prehrani, vježbanju i načinu razmišljanja.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Voditeljica popularnog showa 'Ljubav je na selu' Anita Martinović otkrila je kako je uspjela postići značajan gubitak kilograma, i to kroz promjenu života, navika i pristupa sebi.
| Foto: RTL/canva
Podsjetimo, Anita je svoju medijsku karijeru započela pojavom u showu 'Gospodin Savršeni' 2019. godine, nakon čega je 2021. preuzela ulogu voditeljice 'Ljubavi je na selu', počevši s 13. sezonom emisije.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Anita je u razgovorima za medije priznala da joj je izgled oduvijek bio važan, ali da su prava motivacija bile zdravlje, bolja energija i osjećaj zadovoljstva, a ne samo broj na vagi.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Anita je istaknula da joj vježbanje nije uvijek bilo "omiljena stvar", ali je postalo sastavni dio njenog rasporeda: kombinira teretanu, kružni trening, ponekad i jogu.
| Foto: Instagram
Također je rekla da je prehrana bila ključna – više povrća, manje procesirane hrane, svjesniji izbori. Iako nije davala detaljan plan, naglasak je bio na zdravim navikama.
| Foto: Instagram
Ne krije da je imala razdoblja kad je bilo teže održati motivaciju, ali ju je podrška bližnjih i posao koji obavlja dodatno motivirao.
| Foto: Instagram
Nova sezona showa 'Ljubav j na selu' počinje u ponedjejak, 3. studenog, a gledatelji već s uzbuđenjem očekuju nove susrete, romantične iskre i nepredvidive zaplete, ali i omiljenu voditeljicu Anitu.
| Foto: RTL/canva
