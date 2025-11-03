Obavijesti

Galerija

Komentari 8
ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica

Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' Anita Martinović nedavno je oduševila svojom vitkom figurom, koju je istaknula u elegantnoj, uskoj bordo haljini. Privukla je brojne poglede dok je prolazila zagrebačkom špicom, a veselo je pozirala i fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje.
FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica
Iako nije objavila točan broj kilograma koje je izgubila, itekako je vidljivo da je prošla kroz transformaciju kojoj su prethodile promjene u prehrani, vježbanju i načinu razmišljanja. | Foto: Instagram
1/43
Iako nije objavila točan broj kilograma koje je izgubila, itekako je vidljivo da je prošla kroz transformaciju kojoj su prethodile promjene u prehrani, vježbanju i načinu razmišljanja. | Foto: Instagram
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025