FOTO Za Justina Timberlakea svi znamo što radi, a evo gdje je danas ostatak skupine NSYNC

Boy bend NSYNC, osnovan 1995. godine, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti pop glazbe. Petorka koju su činili Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick i Lance Bass postala je globalni fenomen krajem 90-ih, nakon što su prvi veći uspjeh ostvarili u Njemačkoj 1996. godine. Njihov debitantski album *NSYNC iz 1998. lansirao ih je među najveće zvijezde tadašnje scene. Pogledajte kako izgledaju i čime se bave danas.
Vrhunac popularnosti *NSYNC su dosegnuli albumom "No Strings Attached" iz 2000. godine, koji i danas drži status jednog od najprodavanijih albuma u povijesti SAD-a. Unatoč uspjehu, grupa je 2002. otišla na pauzu koja se s vremenom pretvorila u trajni razlaz, iako su se članovi povremeno okupljali za posebne prilike.
Nakon raspada, najistaknutiju solo karijeru ostvario je Justin Timberlake. Već ranije poznat po nastupima u emisiji "The All-New Mickey Mouse Club", Timberlake je 2002. objavio album "Justified", kojim je započeo niz uspješnih projekata.
Hitovi poput “Cry Me a River” i “Rock Your Body” otvorili su mu vrata prema globalnoj slavi, a album "FutureSex/LoveSounds" dodatno je učvrstio njegov status.
Uz glazbu, ostvario je i zapaženu filmsku karijeru, uključujući uloge u "The Social Network" i "Friends with Benefits", kao i angažman u franšizi "Trolls".
Dugo godina je bio u centru pažnje i zbog svog privatnog života, a mediji ga prate i danas. Bio je u vezi s Britney Spears, a danas je u braku s glumicom Jessicom Biel s kojom ima dvoje djece.
JC Chasez također je pokušao solo karijeru, ali se s vremenom više posvetio radu iza kulisa kao producent i autor.
Suradnje s izvođačima poput Basement Jaxx i Liam Payne pokazale su njegovu svestranost, dok se posljednjih godina okrenuo kazalištu i razvoju mjuzikala.
Privatni život pokušavao je čuvati dalje od javnosti, no 2019. godine je objavljeno da je u vezi s Jennifer HuYoung.
Lance Bass krenuo je drugačijim putem, fokusirajući se na televiziju, radio i podcasting. Danas inače slavi 47. rođendan.
Mediji su pisali kako je njegovo priznanje da je homoseksualac 2006. godine bio je važan trenutak za LGBTQ+ vidljivost u industriji zabave.
Danas je uspješan medijski poduzetnik i obiteljski čovjek. Godine 2014. vjenčao se s Michaelom Turchinom s kojim živi u Los Angelesu.
Joey Fatone ostao je blizak svijetu zabave kroz televiziju i kazalište.
Pojavio se u filmovima poput "My Big Fat Greek Wedding" te sudjelovao u brojnim reality emisijama.
U reality emisijama pojavljivao se i kao natjecatelj, a među njima je i show "Dancing with the Stars".
Godine 2004., Fatone se vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Kelly Baldwin, no nakon 20 zajedničkih godina razišli su se. Imaju dvije kćeri zajedno. Glazbenik danas ljubi Izabel Araujo.
Chris Kirkpatrick, najstariji član grupe, pojavljivao se u raznim reality emisijama i dokumentarcima, uključujući seriju o kontroverznom menadžeru Louu Pearlmanu.
Svi članovi grupe bili su na njegovu vjenčanju s Karly Skladany 2013. godine. Par je 2017. dobio sina Nasha.
U nekoliko navrata pričalo se kako će *NSYNC ponovno na turneju te da će snimati nove pjesme, no svi članovi su istaknuli kako se bave drugačijim projektima.
Ideju o ponovnom okupljanju nisu potpuno odbacili, a svi su komentirali da su u dobrim odnosima.
