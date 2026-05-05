FOTO Zabrinula je fanove jer je u dvije godine izgubila 45 kila: Evo kako se mijenjala Adele

Britanska kantautorica Adele već više od 15 godina zauzima posebno mjesto na svjetskoj glazbenoj sceni, ne samo zbog iznimnog vokala nego i zbog emocionalne iskrenosti koja prožima njezine pjesme. Medijske stupce punila je i privatnim životom, a posljednjih godina je na meti komentara radi težine. Pjevačica danas slavi 38. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Od ranih hitova poput “Rolling in the Deep”, “Someone Like You” i “Hello” pa sve do introspektivnog albuma 30, Adele je izgradila karijeru koja spaja komercijalni uspjeh i umjetničku autentičnost.
Rođena kao Adele Laurie Blue Adkins 5. svibnja 1988. godine u sjevernom Londonu, odrasla je uz majku koja ju je poticala na kreativnost i istraživanje vlastitih interesa. Već u mladosti razvila je duboku ljubav prema glazbi, inspirirana izvođačicama poput Lauryn Hill, Mary J. Blige i Destiny's Child.
Presudan trenutak dogodio se kada je otkrila klasike Ette James i Elle Fitzgerald, što je oblikovalo njezin glazbeni izričaj.
Nakon školovanja u prestižnoj BRIT School, gdje su se obrazovali i Tom Holland i Amy Winehouse, Adele je vrlo brzo potpisala diskografski ugovor. Već s debitantskim albumom "19" osvojila je publiku i kritiku, a ubrzo i svoj prvi Grammy.
Sljedeći albumi, "21" i "25", pretvorili su je u globalni fenomen, donijevši joj niz nagrada i povijesni uspjeh na dodjelama Grammyja, uključujući dvostruko osvajanje triju najvažnijih kategorija.
Unatoč velikoj popularnosti, Adele nikada nije bila umjetnica koja neumorno objavljuje nove projekte. Naprotiv, njezina karijera obilježena je dužim pauzama između albuma. Nakon svakog velikog izdanja povlačila bi se iz javnosti, fokusirajući se na privatni život i osobni razvoj.
Sama je više puta naglasila kako joj je važno živjeti izvan reflektora kako bi zadržala autentičnost i emocionalnu dubinu koja definira njezinu glazbu. Nakon završetka dvogodišnje rezidencije u Las Vegasu 2024., ponovno je najavila pauzu, a najavila je da želi istražiti druge kreativne smjerove i uzeti predah od pozornice.
Privatni život Adele često je bio inspiracija za njezine pjesme. Njezina veza i kasniji brak s Simonom Koneckim rezultirali su rođenjem sina Angela 2012. godine, no par se razveo 2021. godine.
Upravo su emocije povezane s tim razdobljem oblikovale album "30", jedan od njezinih najosobnijih projekata. Posljednjih godina u vezi je s Richem Paulom, što je dodatno privuklo pažnju javnosti, osobito zbog nagađanja o zarukama i potencijalnom braku.
Osim emotivnih previranja, Adele je prošla i kroz značajne osobne promjene, uključujući transformaciju životnog stila i zdravlja. Istaknula je kako joj je fizička aktivnost pomogla u nošenju s anksioznošću, naglašavajući da joj cilj nikada nije bio samo gubitak kilograma, već mentalna snaga i ravnoteža.
Pjevačica je kroz dvije godine izgubila oko 45 kilograma, a brojni obožavatelji nerijetko su komentirali da su zabrinuti za njezino zdravlje.
Sa 16 Grammyja i Oscarom, te bogatstvom procijenjenim na oko 220 milijuna dolara, utjecaj pjevačice nadilazi same brojke.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
