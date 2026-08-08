FOTO Živi život kao iz bajke: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Ronaldove Georgine

Od teškog djetinjstva i rada u Gucciju do luksuznog života, Met Gale i milijunskog zaručničkog prstena. Životna priča Georgine Rodriguez djeluje kao da je iz bajke, a po mnogima je upravo ona jedna od najseksi žena nogometaša. U galeriji pogledajte njezinih 100 izazovnih izdanja.
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Šuškanja o vjenčanju Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez sve su glasnija, a prema neslužbenim informacijama par bi svoju ljubav trebao okruniti brakom 8. kolovoza na Madeiri. Navodno će ceremonija biti održana u katedrali u Funchalu, dok je raskošna proslava planirana u luksuznom hotelu Savoy Palace.
| Foto: Instagram
Šuškanja o vjenčanju Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez sve su glasnija, a prema neslužbenim informacijama par bi svoju ljubav trebao okruniti brakom 8. kolovoza na Madeiri. Navodno će ceremonija biti održana u katedrali u Funchalu, dok je raskošna proslava planirana u luksuznom hotelu Savoy Palace.
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Foto: Instagram
Šuškanja o vjenčanju Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez sve su glasnija, a prema neslužbenim informacijama par bi svoju ljubav trebao okruniti brakom 8. kolovoza na Madeiri. Navodno će ceremonija biti održana u katedrali u Funchalu, dok je raskošna proslava planirana u luksuznom hotelu Savoy Palace.
| Foto: Instagram
Dok svijet iščekuje njihov veliki dan, mnoge zanima tko je žena koja je osvojila jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Georgina je svoju životnu priču ispričala u dokumentarnoj seriji "I Am Georgina", prikazanoj na Netflixu kroz tri sezone.
| Foto: Instagram
Rođena je u Buenos Airesu, a s majkom se kao jednogodišnja djevojčica preselila u Španjolsku. Djetinjstvo joj nije bilo lako jer je otac zbog krijumčarenja droge proveo deset godina u zatvoru, a obitelj se borila s financijskim poteškoćama.
| Foto: Instagram
Nakon odustajanja od baleta zbog nedostatka novca, preselila se u Madrid gdje je radila u trgovinama i ugostiteljstvu. Sudbina joj se promijenila kada je dobila posao u Gucciju, gdje je upoznala Cristiana Ronalda.
| Foto: instagram
Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a Georgina je kasnije otkrila da ju je Ronaldo često dolazio pokupiti s posla u luksuznim automobilima. Ubrzo su zajedno počeli dolaziti na javna događanja, a 2017. dobili su kćer Alanu Martinu.
| Foto: instagram
Krajem 2021. objavili su da očekuju blizance, no nekoliko mjeseci poslije doživjeli su jednu od najvećih tragedija u životu kada su izgubili sina tijekom poroda. Georgina je kasnije priznala da je istodobno proživjela najsretnije i najteže razdoblje života te da ju je upravo obitelj održala snažnom.
| Foto: instagram
S godinama je Georgina izgradila i vlastitu karijeru, surađujući s modnim kućama poput Guccija, Prade i Chanela te pojavljujući se na naslovnicama Voguea i Ellea. Ostvarila je i dječji san pojavivši se na Met Gali, koju opisuje kao najvažniji modni događaj na svijetu.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Osim mode, okušala se i u poduzetništvu te zajedno s Ronaldom ulaže u nekretnine, dok vodi i vlastite poslovne projekte. Dokumentarna serija dodatno joj je povećala popularnost, iako je prošle godine poručila da trenutačno ne planira snimati novu sezonu.
| Foto: Instagram
Georgina ističe da su ona i Ronaldo unatoč slavi ostali obična obitelj koja najviše voli provoditi vrijeme zajedno. Posebno naglašava da djecu odgajaju u duhu zahvalnosti, rada i skromnosti, iako im mogu pružiti gotovo sve.
| Foto: Instagram
Posljednjih godina Georgina je postala jedan od najvažnijih Ronaldovih oslonaca, kako u privatnom životu, tako i u njegovoj karijeri. Hoće li njihova dugogodišnja ljubavna priča uskoro dobiti i službeni epilog pred oltarom, ostaje za vidjeti, no interes javnosti za slavni par ne jenjava.
| Foto: REES, ULRA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Yara Nardi
Foto Angelina Katsanis/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto PROFIMEDIA
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto PROFIMEDIA
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Gonzalo Fuentes
Foto PROFIMEDIA
Foto PROFIMEDIA
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Instagram/Georgina Rodriguez
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram