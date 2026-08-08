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FOTO Živi život kao iz bajke: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Ronaldove Georgine

Od teškog djetinjstva i rada u Gucciju do luksuznog života, Met Gale i milijunskog zaručničkog prstena. Životna priča Georgine Rodriguez djeluje kao da je iz bajke, a po mnogima je upravo ona jedna od najseksi žena nogometaša. U galeriji pogledajte njezinih 100 izazovnih izdanja.
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FOTO Živi život kao iz bajke: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Ronaldove Georgine
Šuškanja o vjenčanju Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez sve su glasnija, a prema neslužbenim informacijama par bi svoju ljubav trebao okruniti brakom 8. kolovoza na Madeiri. Navodno će ceremonija biti održana u katedrali u Funchalu, dok je raskošna proslava planirana u luksuznom hotelu Savoy Palace. | Foto: Instagram
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Šuškanja o vjenčanju Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez sve su glasnija, a prema neslužbenim informacijama par bi svoju ljubav trebao okruniti brakom 8. kolovoza na Madeiri. Navodno će ceremonija biti održana u katedrali u Funchalu, dok je raskošna proslava planirana u luksuznom hotelu Savoy Palace. | Foto: Instagram
Komentari 12

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