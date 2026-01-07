Obavijesti

PRIVUKAO PAŽNJU

FOTO Znate li tko je ovo? Sestra mu je najljepša žena današnjice

Iako živi u slavi svoje slavne sestre, ovaj mladić uživa u životu. Posvećen je vojnoj službi, svojoj djevojci i hobijima, ali privukao je i mnogo pažnje kada se nedavno pojavio sa sestrom na jednom crvenom tepihu
Dok glumica Sydney Sweeney niže uspjehe u Hollywoodu i postaje jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije, javnost malo zna o njezinom mlađem bratu Trentu. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
