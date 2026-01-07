FOTO Znate li tko je ovo? Sestra mu je najljepša žena današnjice

Iako živi u slavi svoje slavne sestre, ovaj mladić uživa u životu. Posvećen je vojnoj službi, svojoj djevojci i hobijima, ali privukao je i mnogo pažnje kada se nedavno pojavio sa sestrom na jednom crvenom tepihu
Dok glumica Sydney Sweeney niže uspjehe u Hollywoodu i postaje jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije, javnost malo zna o njezinom mlađem bratu Trentu.
Iako je odabrao život daleko od crvenih tepiha i bljeskova fotoaparata, nedavno pojavljivanje uz sestru na premijeri trilera "Echo Valley" potaknulo je interes za mladića koji je njezina najveća podrška
Sydney i Trent Sweeney odrasli su u malom gradu uz jezero na granici američkih saveznih država Washington i Idaho, u obitelji koja nije imala veze s filmskim svijetom.
Njihova majka Lisa radila je kao odvjetnica za kaznenu obranu, dok je otac Steven bio zaposlen u ugostiteljstvu.
Iako je Sydney kasnije opisala njihov odnos kao tipičan bratsko-sestrinski, priznala je da je ona bila ta koja ga je tjerala da bude bolji.
Kada je Sydney kao trinaestogodišnjakinja uvjerila roditelje da joj dopuste da se okuša u glumi, cijela se obitelj preselila u Los Angeles. Taj potez predstavljao je ogroman financijski teret.
U jednom od intervjua, glumica je otkrila da su devet mjeseci živjeli u jednosobnoj hotelskoj sobi – ona i majka dijelile su krevet, a otac i Trent spavali su na kauču. Unatoč teškim počecima, žrtva se isplatila, a Sydney je uskoro počela dobivati uloge koje su je vinule u zvijezde.
Iako se kao dječak i sam okušao u nekoliko manjih glumačkih uloga, Trent je na kraju odlučio da Hollywood nije za njega
Umjesto toga, odabrao je vojnu karijeru. U travnju 2020. godine otišao je na vojnu obuku, a Sydney mu je tada posvetila emotivnu objavu na Instagramu uz njihove zajedničke fotografije iz djetinjstva.
Nekoliko mjeseci kasnije, Trent je objavio da je uspješno završio obuku i postao pripadnik Zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Kroz sve godine uspona svoje sestre, Trent je ostao njezin najvatreniji navijač. Njegov Instagram profil, iako ne previše aktivan, prepun je objava posvećenih njezinim projektima i postignućima.
Veliki je ljubitelj životinja, posebice pasa, a na njegovom profilu često se mogu vidjeti i kulinarski eksperimenti.
Nedavno se vratio i vrtlarstvu, hobiju iz djetinjstva, te se pohvalio uzgojem vlastitog povrća poput mrkve, krumpira i rajčica.
