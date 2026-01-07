FOTO Znate li tko je ovo? Sestra mu je najljepša žena današnjice

U jednom od intervjua, glumica je otkrila da su devet mjeseci živjeli u jednosobnoj hotelskoj sobi – ona i majka dijelile su krevet, a otac i Trent spavali su na kauču. Unatoč teškim počecima, žrtva se isplatila, a Sydney je uskoro počela dobivati uloge koje su je vinule u zvijezde. | Foto: Instagram