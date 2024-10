Fotografkinja koja je bila na Diddyjevim tulumima: 'Bila su upozorenja da djeca odu kući...'

Repera Seana Combsa, poznatiji kao P. Diddy, nedavno su uhitili u New Yorku. Terete ga za reketarenje, trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije te kaznena djela vezana za prostituciju, a on se izjasnio nevinim po navedenim točkama optužnice u kojoj se navodi da je seksualno zlostavljao žene i tjerao ih na sudjelovanje u seks zabavama i drogiranje. Od uhićenja do danas otkrivaju se jezivi detalji s njegovih razuzdanih zabava koje je nazivao 'freak-offs'.

Fotografkinja Selma Fonseca tvrdi da je bila na 20 do 30 zabava gdje je bila zadužena za snimanje za Fox News Digital ispričala je kako nikad nije vidjela nešto neobično. Dodala je da su često bile 'divlje' i da su na njima prisustvovale prostitutke koje su zabavljale goste.

Foto: Profimedia

- On bi se samo šetao okolo i sve bi pozdravljao. Često je pričao na mikrofon ili bio iza DJ pulta. Nije bilo prostora za VIP goste, svi su bili zajedno u dvorištu. Puštao je neke ljude da uđu u dnevnu sobu, ali ulazak nije bio dopušten svima - ispričala je za Fox News Digital te istaknula kako ona nikad nije bila pozvana da uđe u kuću tako da nije mogla sa sigurnošću reći što se tamo sve događalo.

Prisjetila se kako su njegovi partyji 'počinjali nevino', ali pod utjecajem alkohola i raznih drugih opijata to se mijenjalo. Prisjetila se i da su neke osobe dovodile svoju djecu, ali da bi ih Diddy, nakon što se zabava zahuktala, upozorio da ih moraju poslati kući.

Foto: Profimedia

- Sad je vrijeme za uživanje u životu. Ovo je legendarna bijela zabava. Djeca mogu biti sat vremena, ali onda moraju otići. Kada budete stariji, prisustvovat ćete ovdje - prisjetila se Diddyjevih riječi.

Na tim tulumima bili su i brojne slavne holivudske face, poput Leonarda DiCaprija, JayZ-a, Beyonce, obitelj Kardashian, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Mariah Carey i mnogi drugi koji su sada utihnuli nakon uhićenja Sean Combsa.

Foto: Profimedia