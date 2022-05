Frajle odgovorile Balaševićevoj kćeri: 'Zvale smo te i pisale ti, nikada nam nisi odgovorila...'

Jedna od osnivačica grupe The Frajle, Nevena Buča odgovorila je Jeleni Bebi Balašević nakon što ih je ona prozvala zbog problema s YouTube kanalom benda.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Draga Bebo, čitamo tvoje statuse te evo nekoliko informacija. Nikada nismo izjavile da naš YouTube kanal ima bilo kakve veze s tobom niti nas je ikad itko pozvao da komentiramo tu temu. Ni jedne novine, niti jedan portal, novinar, niti bilo tko osim tebe u ovim statusima - započela je.

- Iskreno ne znamo tko je to uopće rekao i povezao naš YouTube s tobom (vama) i za to smo prvi put čule ovim putem pa evo i lijepe prilike da pozovemo sve da 'zaprate' naš kanal. Mi smo veliki ljubitelji Đoletove muzike, lika i djela i to smo uvijek pričale, javno i privatno - nastavila je.

- Također poštujemo tvoju obitelj, s vama smo uvijek imale korektnu suradnju i to je također javno poznato. Zvale smo te i pisale ti (ostale bez odgovora), a evo sada i ovako...Imaš poziv od nas za kavu jer novosadski je ljubav, Frajle - poručila je Nevena u ime benda.

Prisjetimo se, sukob je počeo nakon što su se pojavile tvrdnje da je nestanak YouTube kanala grupe Frajla povezan s obitelji Balašević. Djevojke tu informaciju nisu demantirale pa je Beba odlučila o svemu progovoriti.

- Od jučer dobivam poruke i pozive na temu toga kako grupa Frajle ima probleme, s jedne strane, a s druge strane kako grupa Frajle pravi probleme... Iskreno? Boli me uvo. Ne bavim se tuđim zapletima niti me zanimaju - rekla je ranije Beba.

Najčitaniji članci