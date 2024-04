Frances Bean Cobain posvetila emotivnu poruku Kurtu: 'Zadnji put kad smo bili zajedno...'

Legendarni glazbenik Kurt Cobain, frontmen benda Nirvana, preminuo je prije 30 godina. Njegova kći Frances Bean Cobain prisjetila ga se na društvenim mrežama te mu posvetila emotivnu poruku. Podijelila je njihovu staru fotografiju te napisala da je to bio 'posljednji put kada su bili zajedno, dok je bio živ'.

- Njegova majka Wendy je često znala pritisnuti moje ruke na svoje obraze i reći, s tugom: 'Imaš njegove ruke'. Udisala bi ih kao da su one jedina šansa da ga drži barem malo bliže, zamrznutog u vremenu. Nadam se da drži njegove ruke, gdje god da jesu. Voljela bih da sam poznavala mog oca. Voljela bih da sam znala kadencu njegovog glasa, kakvu je kavu pio ili kakav bi osjećaj bio da me ušuškavao nakon priče prije spavanja. Uvijek sam se pitala bi li hvatao punoglavce sa mnom tijekom tmurnih ljeta u Washingtonu i je li mirisao kao cigarete i Nesquik od jagoda (njegovo najdraže, kako su mi rekli). Ali, postoji duboka mudrost biti na ubrzanom putu do razumijevanja koliko je život dragocjen. Darovao mi je lekciju o smrti do koje može doći samo kroz gubitak nekoga - napisala je.

Dodala je i da joj je Kurt napisao pismo prije nego što se rodila. 'Gdje god da odeš ili gdje god da ja odem, uvijek ću biti s tobom', pisalo je u pismu.

- Održao je svoje obećanje jer je prisutan na toliko mnogo načina. Bilo to kroz slušanje pjesme ili kroz ruke koje dijelimo, u tim trenutcima mogu provesti malo vremena sa svojim ocem - dodala je u svojoj objavi.