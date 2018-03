Frances je sporednim ulogama došla do statusa filmske ikone

U moja prošla dva filma nedostajao je jaki ženski lik, a to je ono što ovdje definitivno možete vidjeti. Kad sam razmišljao o ‘Tri plakata izvan grada’ nije mi nitko drugi padao na pamet osim Frances McDormand. Znao sam da ako ona odbije scenarij i kaže ‘ne’ da je sve propalo. Tko u Hollywoodu može odigrati tako iskrenu ulogu? Tko može utjeloviti radničku klasu a da ne bude lažno sentimentalno. Nitko osim nje, pa ni Meryl Streep, rekao je redatelj 'Tri plakata izvan grada' Martin McDonagh (47).

Foto: YouTube screenshot McDormand nije konformist pa se ni fizičkim izgledom ili dugačkim emotivnim govorima ne dodvorava Hollywoodu I struka se, čini se, s njime slaže s obzirom na to da je Frances McDormand (60) potukla konkurenciju, među kojima je i Meryl Streep (68) za 'Novine', te pokupila Zlatni globus za najbolju žensku ulogu. Velika glumica i još osebujnija osoba u govoru je natuknula kako je 'vrijeme da institucije priznaju mlade talente, ja svako malo provirim iz šume i vi me s ljubavlju primite, hvala vam, ali vrijeme je za mlade'. Mnogi su to shvatili kao jasan znak da McDormand želi da Oscar za najbolju žensku ulogu ne dobije ona nego Saoirse Ronan (23) za 'Lady Bird'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Osim Mcdormand nominacije za Oscara otišle su i njezinim kolegama iz filma, Woodyju Harrelsonu i Samu Rockwellu McDormand je, u pravom smislu te riječi, netipična glumica. Novinarka koja ju je pratila kako s kazališnom trupom radi i živi u Parizu napisala je da: 'Fran, kako voli da je zovu, u trenirci, tenisicama i bez šminke luta ulicama Pariza s mobitelom na kojem nema aplikacija, karata ili interneta'. Novinarka navodi i kako zvijezda ne daje autograme, ali zato svakog zagrli. Većina je pamti po ulozi Marge Gunderson u filmu 'Fargo' iz 1996., a to je ujedno i uloga za koju je McDormand dobila zlatni kipić.

Foto: YouTube screenshot - Svi se sjećaju njezine uloge, no malotko je svjestan da McDormand ima zapravo jako malo minuta na ekranu, ali ona tako dominira da i 22 godine poslije svi vide njezinu ulogu kad razmišljaju o ‘Fargu’ - piše u jednom osvrtu na rad i djela braće Coen.

Upravo su braća Coen i Frances jedni drugima gradili karijere, ali i živote. Ona je kao glumica debitirala u njihovu redateljskom debiju 'Suvišna okrutnost', a udala se za filmskog producenta Joela Coena (63), s kojim je i danas u sretnom braku te imaju posvojenog sina Pedra. Ni danas se ne shvaća preozbiljno i svjesna je da je poznatija po sporednim ulogama nego po glavnim.

Foto: YouTube screenshot - Ona uzme marginalne likove i od njih napravi noseće stupove filma - rekao je jedan filmski kritičar. McDormand to objašnjava neuklapanjem.

- Da sam ostala u kazalištu, igrala bih sve glavne uloge, ali me Hollywood diskvalificirao. Bila sam prestara, premlada, premršava, predebela, nedovoljno plava, previše plava. Shvatila sam da će u nekom trenutku trebati ‘onu drugu’, pa sam postala dobra u tome da budem ‘ona druga’ - kaže otvoreno McDormand koja, iako drugotna, kolegama je utjelovljenje onoga što dobra gluma znači.

Foto: YouTube screenshot 'Tri plakata izvan grada' je dobar film, no ima svojih mana. Ono što je zaista teško jest odlijepiti oči od McDormand i njezine uloge majke koja, očajna zbog neriješenog ubojstva i silovanja kćeri u malome mjestu na jugu Amerike, preko jumbo plakata zarati s policijom i svima oko sebe.

- Kad sam smišljala kakva je moja uloga, pred sobom sam odjedanput vidjela Johna Waynea. Njegovu odlučnost, ranjivost i sirovu snagu u isto vrijeme. Htjela sam da moj lik bude ženski hommage Wayneu - objašnjava McDormand umjetničku viziju koja će je, velika je šansa, odvesti do drugog Oscara čiju dodjelu možete pratiti s noći, 4. ožujka na ponedjeljak, 5. ožujka u izravnom prijenosu na HRT-u.

Foto: YouTube screenshot - Mildred iz ‘Tri plakata izvan grada’ nije uplakana majka. Ona je utjelovljenje onog bijesa, agresivnosti i opasnosti koju svaka žena nosi u sebi. Ona nije žena koja se ponaša kao muškarac, ona je žena koja si je uzela slobodu da se ponaša kako želi u tom trenutku, makar to bilo bacanje Molotovljevih koktela na policijsku postaju - objašnjava redatelj.

Foto: YouTube screenshot - Pitaju me zašto često igram ‘white trash’ likove. Prvo, radnička klasa nije ‘white trash’, ali da, često igram ‘white trash’. To je zato što me jedna takva iz prikolice i rodila. Moji roditelji nisu ‘white trash’, ali moja biološka majka jest - kaže McDormand, koja je kategorički odbijala mogućnost upoznavanja s biološkom majkom. Kad je imala godinu dana, iz sirotišta ju je uzela obitelj u kojoj je otac bio pastor Kristove crkve, a glumica i danas misli da je trudnica koja se nje odrekla bila iz njegove župe te da ju je on poznavao. Poznata fotografkinja Annie Leibovitz jedva je dočekala fotografirati McDormand.