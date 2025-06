Franck Black, Franck White... Njih je Diddy koristio kako bi prikrio svoj pravi identitet

Nekoć jedan iz repera A lige, Sean Combs (55) danas se suočava s teškim i ozbiljnim optužbama zbog kojih bi mogao dobiti višegodišnju zatvorsku kaznu.Optužbe su zastrašujuće, niz je tu kaznenih prijava, od poticanja na prostituciju, seksualne trgovine do iznuđivanja.

P. Diddy zasad negira sve optužbe, no svjedoci koji se redaju na suđenju govore potpuno drugačiju priču. Tijekom suđenja je izašlo u javnost koje je sve Diddy koristio nadimke kako bi prikrio svoj identitet prilkom organizacije zabava, bilo u hotelima ili njegovim vilama.

Mijenjao ih je često, a oni koji se spominju na suđenju su Jackie Star, Frank Black i Franck White. No koji god da je nadimak koristio, svjedočenja su ista, a to je da je na tim ozloglašenim zabavama seksualno zlostavljao žene.

Sean Combs mijenjao je nekoliko puta svoje umjetničko ime ili umjetničke nadimke. Prvo je bio Puff Daddy, navodno inspiriran onime što mu se događalo u djetinjstvu, odnosno, kako je rekao: 'Teško sam disao kad bih se naljutio i uzrujao'.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Kasnije uz karijeri Puff Daddyja zamijenio je P. Diddy: To je ime koje mu je jednom prilikom predložio prijatelj i poznati reper Notoriuos B.I.G. Danas? Danas je samo Diddy.

Prije nekoliko dana na suđenje svjedočila je i njegova bivša osobna asistentica, pod pseudonimom Mia, koja je za njega počela raditi 2009. godine. I ona tvrdi da ju je Diddy silovao i seksualno zlostavljao. Tužitelj ju je pitao zašto nije otišla na policiju nakon nakon što ju je napao, a ona je odgovorila da ju je bilo strah.

- Znala sam njegovu moć i za njegovu kontrolu nada mnom. No nism htjela izgubiti sve za što sam tako naporno radila. Sad sam morala reći istinu, cijelu istinu i ništa osim istine - rekla je bivša asistentica.