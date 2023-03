Sestra me nagovarala da se prijavim, pa me na kraju ona prijavila i jako me iznenadila. Kad sam shvatio da sam prošao, pristao sam i rekao sam sebi: 'Kad je bal, nek' je maskenbal', govori nam Siniša Marković (49) iz Sunje, kandidat 15. sezone RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'.