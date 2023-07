Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili petu godišnjicu braka, ona objavila romantičnu fotku

Pjevačica Franka Batelić (31) i nogometaš Vedran Ćorluka (37) proslavili su petu godišnjicu braka, a Franka je to obilježila romantičnom fotografijom s prvog plesa.

Franka i Vedran upoznali su se 2012. godine na Zrću, a nakon šestogodišnje veze, par se vjenčao u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u istarskim Balama

Foto: Instagram/Franka Batelić

Nakon vjenčanja, mladenci su slavlje sa svojim gostima nastavili u villi Meneghetti u mjestu Bale, između Pule i Rovinja, gdje je tulum potrajao do ranih jutarnjih sati. Osim brojnih članova obitelji i bliskih prijatelja, s Frankom i Ćorlukom slavili su i nogometaševi kolege iz 'srebrne' reprezentacije.

Za prvi ples odabrali su veliki hit Olivera Dragojevića 'Prije sna'. Na svadbenom su se slavlju jele samo istarske delicije, a uživalo se i u domaćim istarskim vinima. Par je do kasno u noći zabavljao Tony Cetinski (54).

Par je u braku dobio dvoje djece, sina Viktora i kćerkicu Gretu, a Franka je jednom prilikom otkrila tko je dobio čiji karakter.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Viktor je povukao karakter na mene, radoznao je, ne prođu dvije sekunde da ne priča. Greta ima Vedranov karakter, on je bio mirnija beba. Naravno da me nekad dovedu do ludila, ali mislim da je to apsolutno normalno. No, naučila sam sama sebe smiriti prije nego što reagiram, jer što burnije reagiram, nastaje veći kaos - rekla je Franka tad pa priznala da su se njezini životni prioriteti promijenili otkako ima dvoje djece.

- Iako sam si na zadnjem mjestu i imam vrlo malo vremena za sebe, otkako smo dobili Viktora i Gretu, svi moji problemi postali su minorni, iskreno uživam u majčinstvu, sretnija sam, moje emocije su još snažnije - otkrila je pjevačica.

Franka je tad rekla i da je njihov brak ponekad 'pati' otkad imaju djecu.

- Naravno, svaki brak zbog djece nekada pati. Morali smo naučiti živjeti na drugačiji način, da više nismo samo nas dvoje, uhodati se u dinamiku novog života -

