Franka Batelić o sinu Viktoru: 'Ne želi me ni pogledati kad imam šminku na svom licu...'

Malena Maša u svojoj prvoj emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo! KIDS radiju ugostila je Franku Batelić. Mlada mama otkrila je koje priče je ona voljela u djetinjstvu, što čita svojoj dječici prije spavanja, koja joj je najdraža dječja pjesma, ali i kada izlazi njezina nova pjesma. Osim toga dotaknule su se i ženskih tema, a Franka je Maši ispričala i kako izgleda susret nje i sina kada dođe po njega u vrtić našminkana, ili kada je vidi sređenu u haljini.

S pitanjem koje je uputila Franki: 'Kako si tako lijepa?', šestogodišnja Maša Gavranić započela je svoj prvi intervju.

- Ma stvarno si me to pitala, kako si ti tako lijepa? Jesi se tako rodila? Možda. Jako si lijepa, imaš jako lijepu kosu, imaš jako lijepu haljinu. Hvala. Hvala ti na ovom komplimentu.

Koja ti je najdraža pjesmica?

- Trenutačno najviše doma slušamo svu moguću glazbu iz filma Sing. I‘m still standing, to znaš, što pjeva Johnny. Da. Voliš to? Da. Tako da je to meni možda trenutačno najdraža pjesmica.

- Ja sam ti uvijek bila veliki fan Aladina i crtanog filma i priče i svega, tako da ja, kad sam bila mala, jako sam to voljela, a voljela sam zapravo i braću Grimm isto tako jako i imala sam jednu jako debelu knjigu sa svim mogućim bajkama od Hansa Christiana Andersena i onda smo to svaku večer brat i ja čitali. A reci ti meni koja je tebi najdraža priča? Ja nemam najdraže.

Tko te tako lijepo šminka?

- Pa sama sam se našminkala. Sama, u autu. A ti voliš šminku? Pa, ne. Ne, ne voliš šminku. Ali tvoja mama voli? Da. Pa dobro, jednog dana možda ćeš me pitati za neku šminku. Sada je još rano, ne trebaš se šminkati, sada si jako lijepa ovako. Hvala. Molim. Tko te tako lijepo oblači? Tko me oblači? Pa ovako, inače se obučem, naravno, sama, ono što nađem u ormaru…No, nastupi ipak traže malo posebniju odjeću - kaže Franka.

- Kada imam neki nastup ili nešto, onda imam malo drukčiju robu. To bude malo više veliko i otkačeno i ekstravagantno i onda ti moj sin, ja imam jednog sina i jednu kćerkicu, malenu, ali imam sina koji je blizu tebi negdje, četiri i pol godine, a ti si rekla da imaš šest i pol…e on ti to nikako ne može vidjeti. On, kada vidi mene u nekoj drugoj odjeći ili sa šminkom na licu, on ti poludi. Ja dođem po njega u vrtić našminkana, ne želi me ni pogledati i kaže mi: 'Što ti je to na licu, kakvo ti je to lice, mama veži kosu, nemoj tu ružnu kosu imat dolje, kada imam, recimo, ovako kovrčavu, to nikako ne voli.'

Osim toga Franka je Maši otkrila i kako je maleni Viktor reagirao kada ga je povela na jedan od nastupa.

- Bio je sa mnom na nekom nastupu i krenuo mi je skidati haljinu. Rekao je: 'Mama skini, skini.' Nije htio da imam haljinu za nastup, htio je da budem u trenirci kao i svaki dan s njim doma…

- Ali vi ste prelijepi! - rekla joj je Maša, a Franka će: 'Pa ja sam njemu lijepa u trenirci, ja sam njemu najljepša, tako, 'normalna''.

