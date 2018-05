'Franka bi na Eurosongu bila u finalu da je pjevala u četvrtak'

U live emisiji 24sata Meet The Press dvojica urednika i novinara 24sata i Expressa, Elvir Islamović i Alen Galović, ujedno obojica vrsni poznavatelji fenomena Eurosonga ili eurovizijske pjesme, govorili su ovogodišnjem natjecanju, analizirali polufinalne večeri te pokušali razotkriti tajnu vezu "kriminalne hrvatske pjesme" i "kriminalnih mailova Martine Dalić".

Dok je Galović u uvodu zaključio da je neuspjeh Franke Batelić hrvatskim građanima nanio bol koja je usporediva s patnjom zbog mailova Martine Dalić, Elvir Islamović je rekao:

- Mislim da je to prestroga ocjena, nije to sve skupa bilo tako loše, radi se o pjesmi Eurovizije, to je zabava za mase i nikad ne znaš u kojem smjeru može otići. Doduše, sada sam bio uvjeren da se Hrvatska neće plasirati u finale. Pjesma doista ni po čemu ne odskače, a u toj paradi i u takvoj konkurenciji takav song nema što tražiti. Pjesma jest napravljena po PS-u, uzet je neki dobar beat, Franka je to odlično otpjevala, koreografija i scenografija su bili ok, ali pjesma nema uzbudljivih elemenata, ne izaziva pozornost, pa čak ni skandalom.

Galović je zaključio da hrvatski rezultat nije nikakvo iznenađenje, ali je primijetio kako jest iznenađenje da grčka predstavnica Yianna Terzi nije ušla u finale:

- Meni se učinilo da je to punokrvna balkanska pjesma po receptu nekih sličnih srpskih hitova s Eurosonga koji su do sad fantastično prolazilo.

- Grčka je imala impresivnu i snažnu epsku baladu, rekao je Islamović, ali možda je taj koncept već isfuran. Doduše, Srbi su nastupili sa sličnom pričom, koja dobro nosi taj etno izričaj u pop-jazz varijanti. Pokušali su se i oni uklopiti u eurovizijski žanr s istrošenim modelom, i sigurno ne bi uspjeli da nisu nastupali u drugoj polufinalnoj večeri. Da je naša Franka nastupala u drugoj polufinalnoj večeri, koja je kvalitetom pjesama bila znatno slabija od prve, ona bi sigurno prošla dalje, smatra Islamović i kaže da su prva i druga polufinalna večer bile nebo i zemlja. U prvoj smo imali šest-sedam kandidata za pobjedu, a u drugoj su sreću imale i Srbija i Slovenija...

- U prvoj večeri je apsolutno dominirala Izraelka Netta, jako me podsjetila na norveški duet Ylvis koji su 2013. pjevali ljetni hit "What Does The Fox Say", također su kokodakali na sceni, a tu su bili i stihovi koji bi u prijevodu zvučali "pas kaže vau, mačka kaže mijau..." - dometnuo je Galović, zaključivši kako su Izraelkine glasovne mogućnosti fascinantne.

- Sve pjesme preslušam uoči polufinala, kaže Islamović, i potvrdio da je i njega fascinirala Izraelka.

- Kad sam podijelio njezinu pjesmu na Facebooku, svi moji prijatelji su se složili da je ona top, vrh, pravi favorit. Ta pjesma je sjajna cjelina, nju će se slušati i nakon Eurosonga. Galović je zapazio i moldavske predstavnike.

- Zovu se DoReDos, pjesma My Lucky Day neopisivo me podsjeća na Bregovićevu skladbu koju je radio za Milana Stankovića, srpskog predstavnika 2010. sa songom Ovo je Balkan. Mislim da su čak i u koreografiji iskoristili isti štos s plesačima u nekakvom stiliziranom kolu. Rekao bih da je to bio plagijat plagijatorova plagijata.

- Zapazio sam gruzijski etno-jazz band, muški kvintet, trojica vokala, vrlo lijepa izvedba koju većina eurovizijske publike neće primijetiti, ali su me osobno ispunili - rekao je Islamović o nekoj vrsti gruzijske klape, kako ih je nazvao Galović, primijetivši da Gruzijci imaju vrlo slično tradicijsko pjevanje našim klapskim izvedbama.

Na Galovićevo pitanje tko bi mogao ugroziti Izraelku u borbi za prvo mjesto, je li to možda ciparska Beyonce, Elena Foureira s pjesmom Fuego i sjajnom koreografijom, Islamović odgovara:

- Moram priznati da me Cipar nije impresionirao, to će sigurno biti ljetni hit, pjevačica je atraktivna, ali ne odskače. Tu je Norveška izvučena kao favorit, Alexander Rybak je pobijedio 2009. bila je to najuvjerljivija pobjeda ikad. Imao je iza sebe proruski lobi (Rybak je Bjelorus podrijetlom), ali i skandinavski, imao je solidnu pjesmu, ali i dobru priču. Sad se vraća sa sličnim konceptom, s funky pjesmicom nalik dječjoj brojalici, ali je vrlo simpatična pjesma koja će se pamtiti. Mislim da bi mogao ući među top 3.

Galović je Islamovića podsjetio da je u svom tekstu pohvalio i češku pjesmu s neobičnom koreografiju i dva dječaka na klupici. Na upit je li riječ o podilaženju jednom tipu publike, Islamović je odgovorio da to nije ništa čudno i da svi na Eurosongu pribjegavaju takvim trikovima.

Na kraju su se osvrnuli i na trik slovenske predstavnice Lee Sirk, koja je u jednom trenutku prekinula svoju pjesmu, ostavljajući publiku u sumnji da je došlo do tehničke greške.

Naravno, publika ju je podržala, a ona nastavila s prilično atraktivnom scenskom izvedbom. Islamović se prisjetio slične, ali nenamjerne greške kada je izvedbu španjolskih predstavnika 2010. godine prekinuo 36-godišnji Katalonac umjetničkog imena Jimmy Jump, čiji je hobi utrčavanje na terene sportskih događaja.

Galović je na kraju podsjetio i na još jedan prekid španjolskih predstavnika, ali u Zagrebu 1990. godine. U Lisinskom je iznenada prestala svirati matrica sestrama Antoniji i Encarni Salazar, koje su nastupale pod imenom Azúcar Moreno.

Lijepe su sestre prestale pjevati, izašle sa scene, ali ipak vratile i otpjevale pjesmu Bandido koja je kasnije postala veliki hit i evergreen, iako je tada završila na 5. mjestu.

