Franka Blagus: 'Očekivala sam da će mi reći da znam pjevati, o Tončiju Huljiću je sve ovisilo'

Bilo je zabavno, žiri je stvarno opušten, baš su ljubazni i dragi. Nisam najzadovoljnija sa svojim pjevanjem, kako je ispalo, ali ponosno ću reći da su mi ipak dali drugu šansu, da se dokažem i sljedeći put, a ne samo ovaj put. Stvarno je bilo zabavno, veselim se što idem opet, rekla je Franka Blagus za RTL.

Natjecateljica showa 'Superstar' žiri možda nije osvojila glasom, ali svakako jest humorom.

Franka je na audiciji izvela hit 'Marija Magdalena' od Doris Dragović (62). Nika Turković, Tonči Huljić i Severina dali su joj 'da', dok Filip Miletić 'ne'.

Foto: RTL

'Najpozitivniji komentar bio je onaj Tončija Huljića'

- Filipa bih izdvojila jer mi je on rekao kako sam više za stand up komediju nego za pjevanje. On mi je jedini dao 'ne' i zato ću izdvojiti njega. A najpozitivniji je bio onaj Tončija Huljića jer mi je o njemu ovisilo idem li dalje ili ne. Na kraju mi je rekao da sam mu dala alibi i da se čulo da mogu baratati sa svojim vokalom. Izdvajam onda muškarce - Huljića i Filipa - rekla je Franka, kad su je pitali čiji bi komentar izdvojila kao najbitniji.

Foto: RTL

Prije osam godina natjecala se u RTL-ovom showu 'Zvjezdice' gdje joj je podršku dala majka.

- Kad sam doma pjevala mami i tati 'Ti si zmija, a ja sam žaba', tad sam znala da ću pjevati i da će me upisati u glazbenu školu - rekla je.

'Nisam očekivala prolaz, ali sad...'

Entuzijastična je oko prolaska dalje i smatra da recall možda nije za nju kraj.

- Očekivala sam da će mi reći da znam pjevati, ali da to nije za nas. I doslovno sam bila na tom putu i nisam očekivala prolaz, ali sad nakon ovog, ne znam očekujem li razvoj svojih vokalnih sposobnosti ili očekujem ono 'aha, imali si jednu priliku, doviđenja' tako da stvarno ne mogu reći što očekujem - zaključila je.

Foto: RTL

POGLEDAJTE ŠTO FRANKA KAŽE O SHOWU 'SUPERSTAR'