Franka o majčinstvu i Vedranu: 'Brak ponekad pati zbog djece, znaju me dovesti do ludila...'

Franka Batelić (30), pjevačica i članica žirija emisije 'Ples sa zvijezdama', svake nedjelje oduševi gledatelje pozitivnom energijom i prepoznatljivim osmijehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače, Franka je vrlo zatvorena što se tiče privatnog života, ali sada je za Gloriju otvoreno progovorila o braku s bivšim reprezentativcem i trenerom Hrvatske nogometne reprezentacije Vedranom Ćorlukom (37). Isto tako, progovorila je o majčinstvu te da li ju djeca ponekad dovedu do ludila.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Viktor je povukao karakter na mene, radoznao je, ne prođu dvije sekunde da ne priča. Greta ima Vedranov karakter, on je bio mirnija beba. Naravno da me nekad dovedu do ludila, ali mislim da je to apsolutno normalno. No, naučila sam sama sebe smiriti prije nego što reagiram, jer što burnije reagiram, nastaje veći kaos - rekla je Franka pa priznala da su se njezini životni prioriteti promijenili otkako ima dvoje djece.

Foto: Privatni album

- Iako sam si na zadnjem mjestu i imam vrlo malo vremena za sebe, otkako smo dobili Viktora i Gretu, svi moji problemi postali su minorni, iskreno uživam u majčinstvu, sretnija sam, moje emocije su još snažnije - otkrila je pjevačica.

Franka je također otkrila da posljednjih šest mjeseci, otkako se rodila Greta, teško nalazi vremena za sebe pa priznaje da joj je ponekad vrhunac dana odlazak u dućan ili na tržnicu. Srećom, kako kaže, cijelu situaciju joj olakšava suprug koji ima takav posao da može provoditi dosta vremena s djecom dok ona radi.

Foto: Facebook

Isto tako, pjevačica priznaje da brak ponekad ispašta zbog djece.

- Naravno, svaki brak zbog djece nekada pati. Morali smo naučiti živjeti na drugačiji način, da više nismo samo nas dvoje, uhodati se u dinamiku novog života - zaključila je Franka te otkrila da su je najviše uznemirili napisi da joj je brak u krizi.

Foto: Instagram/Franka Batelić

Najčitaniji članci