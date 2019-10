Franka o trudnoći: 'Ovo mi je najemotivniji period u životu'

Evo je.. napokon.. “SVE DOK SANJAŠ” je vani. ❤️✨ Za mene najposebnija pjesma do sada. Kad sam prvi put kod Branimira u studiju čula prve taktove klavira, imala sam isti osjećaj kao kad sam čula ‘S tobom’. Znala sam da je ta pjesma moja, da su te note baš mene pronašle. 💫 Priznajem, jedna sam od onih trudnica koje žele taj dio sebe zadrzati dalje od svih jer je to za mene najprivatniji, najemotivniji i najosjetljivji period života. Ali, toliko sam sretna što smo nas Dvoje snimili ovaj spot, i što će Nam zauvijek ostati kao uspomena na najljepše trenutke. ❤️ Stihovi i melodija u kojoj se mogu pronaći svi koji VOLE. Nestrpljivo čekam vaše dojmove. HVALA CIJELOJ EKIPI —> Music: Branimir Mihaljević Lyrics: Neno Ninčević Directed by Sandra Mihaljević & Igor Ivanović Styling and creative: Jasenka Tudor Bevanda Make up: Kristina Hošnjak Hair: Marko Švenda za Salon Franić Special Effects: Mirnovec Executive producer: Siniša Bevanda #svedoksanjaš🌙 #newmusic #outnow‼️

