Franka otkrila što je njezin sin naslijedio od Ćorluke: 'Uporan je, možda bude nogometaš!'

Pjevačicu Franku Batelić (29) gledatelji imaju prilike svaku nedjelju gledati u showu Nove Tv 'Ples sa zvijezdama', u kojem je članica žirija. Iako nema plesno obrazovanje, Franka je pobijedila u showu 2009., a sad sudi novim natjecateljima.

- Najbolje znam kako je kandidatima kroz cijeli ovaj period, koliko je truda, sati u dvorani, koliki je stres pred izlaskom na podij, gdje više uopće ne znaš korake, jer ipak ti to nije nešto što ti je normalno i nešto što radiš svaki dan. Najviše ću ocjenjivati po emociji koju su prejeli, po napretku, koliko se trude, koliko rade i to stvarno ne možeš sakriti. To je nešto što mislim da i svaki gledatelj može prepoznati - ispričala je Franka Josipi Pavičić u rubrici In Magazina 'Sasvim opušteno'.

Franka kandidate motivira kako bi bilo što bolji, a kako kaže, velika joj je čast biti dio žirija popularnog showa.

Osim što snima show, Franka uživa u majčinstvu za koje kaže da je najljepša stvar u životu. Njezin sinčić Viktor ima dvije godine, a kaže da ju je upravo on naučio ono što je važno.

- Viktor a mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju - ispričala je ponosno.

Franka je ispričala da najviše vremena provodi na mjestima koja voli njezin sinčić kao što je park, a da kod muža Vedrana Ćorluke (36) najviše voli upornost.

- Od karakternih osobina najviše volim njegovu upornost, i to što je Viktor to naslijedio od njega mi je super. Mogla bih reći da je pomalo tvrdoglav, ali to je super, jer meni to ponekad fali. To je nešto što cijenim kod ljudi i drago mi je da sam uz njega na tome poradila i kod sebe. Fizički volim oči, kosu, ma sve! - rekla je sretno.