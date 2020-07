Pratitelji su za nju u komentarima imali samo pozitivne rije\u010di. Poru\u010dili su joj kako i ona njima nedostaje te da jako pri\u017eeljkuju njezine koncerte i koncerte op\u0107enito.\u00a0

Pandemija korona virusa uzela je maha, \u0161to se na estradnjake naro\u010dito odrazilo. Otkazani su svi ve\u0107i koncerti i festivali, a mnogi su u potpunosti ostali bez ga\u017ea.\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Franka se složila s Badrić, dok je Jurčević 'oplela' po hejterima

Pandemija korona virusa uzela je maha, što se na estradnjake naročito odrazilo. Otkazani su svi veći koncerti i festivali, a mnogi su u potpunosti ostali bez gaža

<p>Negodovanje se nastavlja. Sve više estradnjaka oglasilo se na nedostatak nastupa u razdoblju pandemije korona virusa. Pjevačica <strong>Lana Jurčević </strong>(35) podržala je kolegicu <strong>Ninu Badrić</strong> (48) koja je apelirala da se glazbenicima ponovno omogući rad. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Lanom Jurčević </strong></p><p>Jurčević je na društvenim mrežama naišla na mnoga odobravanja, ali i na negativne komentare. Jedan od 'dežurnih kritičara' pitao je Lanu i Ninu koliko one plaćaju svoje ljude pa su im bendovi ostali bez novca.</p><p>- Treba pomoći gladnima i siromašnima, a vaš sektor to sigurno nije. Smanjite svoje luksuze i bit će za sve - poručio im je jedan od pratitelja.</p><p>Lana je imala spreman odgovor. </p><p>- Naš sektor nije? Mi nismo pjevali na 1001 humanitarki? Mi nismo pomogli i nismo prikupljali svojim radom i utjecajem financije za one kojima to treba? Ajde, dobro... Slobodno googlaj moj osobni koncert iz Cibone i prikupljenih preko milijun kuna, googlaj donacije mog brenda, ostalo ti ne smijem i ne želim reći. Ne moraju svi sve znati. I gdje su svi ostali koncerti kojima smo svi pjevači bili dio. Prvo se informiraj pa govori - napisala je oštro Lana.</p><p>A nastupi i povratak na pozornicu nedostaju i pjevačici <strong>Franki Batelić </strong>(28). I ona se oglasila na društvenim mrežama. </p><p>- Želim natrag na pozornicu, želim natrag pune dvorane, žamor publike pred koncert, euforiju i adrenalin i onu pozitivnu nervozicu dok sviraju prvi taktovi pred sam izlazak na stage. Želim natrag taj osjećaj jedinstva, tu ljubav i sreću koje mi pruža publika i koju ja dajem njima... Ne mogu dočekati da ponovno plešemo zajedno, pjevamo iz petnih žila, nasmijani, razdragani, pustimo i koju suzu - napisala je Franka na Instagramu pored fotografije s jednog od koncerata.</p><p>Pratitelji su za nju u komentarima imali samo pozitivne riječi. Poručili su joj kako i ona njima nedostaje te da jako priželjkuju njezine koncerte i koncerte općenito. </p><p>Pandemija korona virusa uzela je maha, što se na estradnjake naročito odrazilo. Otkazani su svi veći koncerti i festivali, a mnogi su u potpunosti ostali bez gaža. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>