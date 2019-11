Frankfurt gorio do pet ujutro: 'Na Grdovićev hit trgali majice'

Na jedanaestu 'Hrvatsku noć u Frankfurtu' stiglo je deset domaćih zvijezda: Domenica Žuvela (26), Mate Bulić (62) s Tarapana bandom, Prljavo kazalište, Mladen Grdović (61), Gibonni (51), Petar Grašo (43), Indira Forza (46), Klapa Rišpet, Željko Bebek (73) i Miroslav Škoro (67).

Hrvati, ponajviše iz Njemačke, ali i iz ostatka Europe, 'zapalili' su Fraport Arenu u Frankfurtu. Dvoranom su vijorile hrvatske zastave, pjevale su se hrvatske pjesme, a fešta je trajala sve do pet sati ujutro.

Već u sedam sati navečer na binu je prva stala ovogodišnja najmlađa izvođačica Domenica.

- Počašćena što su me zvali kao najmlađu. Već mi dvije godine obožavatelji govore da će doći i sad se to ostvarili, voljela bi da sad to postane tradicija - priča nam Domenica uz smijeh.

Već nakon prvih taktova pjesme 'Vidi se iz aviona' nije morala ni pjevati. Zavladala je euforija. Petnaest tisuća ljudi s njom je u glas pjevalo hitove grupe Magazin. Tijekom pjesme 'Hajde da ludujemo' skinula je dio haljine i pokazala vitke noge kao što je to učinila i na prošlom nastupu u Splitu.

- Zamislila sam si taj kompletić jer mi se svidio i dala sam da mi se sašije, ne mogu vjerovati da se digla prašina radi kratkih hlačica i visokih čizama - objašnjava nam pjevačica. Nakon Domenice publiku na noge dignuo je i glazbenik te kandidat za predsjedničke izbore Miroslav Škoro.

Nije se žalio na vrućinu, nije htio da da ga umor nadvlada. Njegovi najbliži suradnici pratili su svaki njegov pokret iz prvog reda pokraj bine. Prošle godine u ovo vrijeme Škoro je imao operativni zahvat, a unatoč molbi doktora da ne nastupi na 10. Hrvatskoj noći, zabavljao je publiku do ranih jutarnjih sati.

Na hitove poput ‘Lijepa li si' i 'Sude mi' Škori su zasuzile oči, a publika ga je podržala svjetlima mobitela i upaljačima. Nakon sat vremena nastupa, krenuo je prema garderobi, a fanovi su ga opkolili u hodniku Arene no on je bez problema nakon nastupa pronašao vremena za fotografiranje i kratak razgovor.

Uz koncert, publika je pratila i kvalifikacije Hrvatske za Europsko nogometno prvenstvo 2020. godine. Kockasti dresovi i glasno navijanje stvorili su posebnu atmosferu koja se svidjela i ljubitelju nogometa Petri Graši.

Upravo dok je on pjevao, Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je pobjedu nad Slovačkom. Posljednjih mjeseci Grašo 'vodi' užurbani tempo što se tiče koncerta stoga nam je otkrio kako čuva energiju za nastupe.

- U ovom napornom tempu teško je zadržati bistru glavu i ego bez sporta. Jedini način na koji ja umirujem tempo je trčanje. Trčim kad god stignem, bilo traka kod kuće ili teretana u hotelu, čak i na dan koncerta 45 minuta tračanja mi razbistri mozak - ističe glazbenik dodajući kako to nije jedini recept za 'punjenje baterija'.

- Tu je i crno vino - poručio je Grašo. Na pozornici je zapjevao i hit Olivera Dragojevića 'Dva put san umra'. Prava fešta nastala je kad je na pozornicu u jedan sat iza ponoći stao Grdović u svijetlo plavom odijelu. Zadarski glazbenik otkrio nam je kako mu je supruga Branka odabrala odjevnu kombinaciju za koncert jer on, kako kaže, uvijek promaši s odabirom. Grdović je otpjevao neke svoje najpoznatije hitove, a na pjesmu 'Večeras je naša fešta' publika je podivljala pa su muškarci iz prvih redova počeli trgati majice te su mahali zastavama.

- Kad izađem na pozornicu to mora biti prava fešta, a to i očekuje publika od mene. Bio sam na brojnim turnejama i nastupima, no u Frankfurtu se osjećam doma - rekao nam je Grdović. U tri ujutro na binu je stao i Željko Bebek s kojim je i ovaj put ispred dijaspore zasvirao i sin Zvonimir.

- Zaista je lijepo što ova noć ima priliku okupiti ljude iz cijelog svijeta, uživam u tome - priča nam Bebek dodajući kako on obično na feštama bolje pjeva nego pleše. 'Hrvatska noć' svake godine okupi u Frankfurtskoj 'Fraport Areni' tisuće posjetitelja, a ove godine ta brojka popela se na 15 tisuća. Kao posljednja, u četiri sata ujutro nastupila je dobro raspoložena Indira i zatvorila ovogodišnju Hrvatsku noć.

