Dubrovački gradonačelnik Mato Franković uputio je otvoreno pismo američkoj glumici Gabrielle Union (48), koja je u svojim memoarima 'Imate li nešto jače' napisala kako je 2019. godine doživjela rasistički napad u jednom dubrovačkom kafiću.

Franković na Facebooku piše da najoštrije osuđuje napad te ga u obraćanju glumici naziva 'izdvojenim incidentom'.

- Poštovana gospođo Union, nemalo sam ostao iznenađen Vašom izjavom kako ste za vrijeme boravka u Dubrovniku doživjeli neugodno iskustvo gdje ste, citiram ‘iskusili veliku količinu mržnje i prijetnje nasiljem’, kako navodite, u klubu koji je prepun rasističkih simbola te neonacistima koji su bili prisutni.

U ime Grada Dubrovnika, Dubrovčana i svoje osobno izražavam najoštriju osudu takvog istupa i zgražanje nad bilo kakvim porukama mržnje i nasilja. Dubrovnik je oduvijek otvoren Grad u kojem nikad nisu postojali rasistički segregacijski klubovi. Dubrovnik je Grad koji zapravo ima jedan jedini noćni klub koji je jedan od najboljih klubova u Europi.

Dubrovnik je grad visoko tolerantnih ljudi, kulture i povijesti koja je na dubrovačkoj hridi razvijana više od tisućljeća. Zbog toga nas čudi takav primitivan i individualan čin.

Štoviše, ponosni smo što našu bogatu povijest krasi činjenica da je Dubrovačka Republika davne 1416. zabranila trgovinu robljem, davno prije nego što su to učinile Sjedinjene američke države i to usprkos činjenici što su glavne gospodarske grane tadašnje republike bile upravo pomorstvo i trgovina. Kao i u mnogočemu, Dubrovčani su tada već bili ispred svog vremena i u poštivanju ljudskog života i ljudskih prava. Pojam ‘slobode’ (libertas, libertà) jedan je od ključnih motiva u političkoj tradiciji starog Dubrovnika koji se održao do danas.

Vjerujem da ste svjesni kako je Vaš istup o izoliranom slučaju nanio veliku štetu Dubrovniku i svim njegovim građanima za koje će se steći dojam kako pripadaju sustavu vrijednosti koje Dubrovnik i njegovi građani nikad nisu baštinili. Dubrovnik je, naprotiv, Grad koji je uvijek prihvaćao sve dobrodošle ljude, a naši sugrađani su se prema svima ophodili kao dobri domaćini. Stoga nas je Vaš istup o događaju kojeg navodite kako se dogodio prije dvije godine krajnje iznenadio, posebice iz razloga što takav klub kakvog opisujete u Dubrovniku ne postoji.

Stoga, poštovana gospođo Union, još jednom iskazujem žaljenje zbog izdvojenog incidenta koji Vam se dogodio u našem Gradu i upućujem Vam iskrene isprike i istovremeno ističem kako je Dubrovnik uvijek bio i bit će u budućnosti Grad slobode, jednakosti i poštovanja prema svima - zaključio je.

Podsjetimo, Union je 2019. godine s glumicom Jessicom Albom gostovala na festivalu New Europe Market u Dubrovniku gdje su predstavljale novu seriju Sony Pictures Televisiona 'L.A.'s Finest'.