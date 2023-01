Frano Lasić ispričao je kako je osvojio 32 godine mlađu ženu

Hrvatski glumac i glazbenik Frano Lasić (68) te njegova 32 godina mlađa supruga Milena (36) u sretnom su braku već sedam godina. U nedavnom intervjuu koji je dao za srpske medije Lasić je progovorio o privatnom životu i čarima roditeljstva, a otkrio je i kako je uspio zavesti suprugu Milenu.

- Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti - rekao je glumac na početku razgovora za Blic.

Foto: Mateja Stanisavljevic

Otkrio je ponešto i o početku njegove veze sa sadašnjom suprugom Milenom i otkrio kako održavaju harmoniju u braku.

- Trudio sam se osvojiti Milenu jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku održava se nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari - rekao je Lasić.

Foto: Mateja Stanisavljevic

Prisjetimo se, Lasić i srpska umjetnica dobili su sina krajem studenog 2020. godine.

Foto: Instagram/Milena Lasić

2021. godine par se pojavio na crvenom tepihu 27. Sarajevo Film Festival.

Frano je tada nosio tamno odijelo, koje mu je sudeći po fotografijama, odlično pristajalo. Njegova odabranica pokazala je svoju zanosnu figuru u crnoj dugoj suknji i crnom rezanom topu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Najčitaniji članci