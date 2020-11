'Frcaju' iskre između Katarine i Saše?: 'Stvarno bi bili lijep par'

<p>Dan na farmi bio je prožet raznolikim emocijama i stanjima farmera. Kako je tjedni zadatak i svojevrsna kocka o kojoj ovisi ostanak na farmi, tenzije među farmerima poprilično su napete. Tim izvidnica kojeg čine <strong>Tomislav,</strong> <strong>Dora</strong>, <strong>Prince</strong>, <strong>Zdenka</strong>, <strong>Sanja</strong> i <strong>Josip</strong>, u maloj su prednosti pred timom trstika i kod njih radovi su većinom prošli glatko, dok je kod tima trstika kojeg čine <strong>Saša</strong>, <strong>Maja</strong>, <strong>Andrijana</strong>, <strong>Katarina</strong>, <strong>Silvio </strong>i <strong>Stjepan</strong> – opći kaos.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Saša je isfrustriran, kako kaže, činjenicom što nitko od njegovih ljudi nema pojma ni o kakvim radovima te sve mora sam, a svoju nervozu prenio je i na ostatak tima.</p><p>- Mislim da je trebao biti sa mnom tko bar zna što je metar, što je lopata, miješalica, nitko nema pojma ni o čemu! - uzrujano<br/> je kazao Saša te dodao:</p><p>- Baš me briga što misle, takav sam kakav sam. Kad sve to prođe, ja ću se ispričati, tako funkcioniram.</p><p>Sašini ispadi nervoze najviše su pogodili Maju.</p><p>- Fali mu strpljenja i onda on isto zna biti otresit. U momentu sam bila tužna, a u momentu mi je došlo da počnem plakat, i mislim da<br/> se tako nisam osjećala samo ja, već još ljudi - kazala je, a da je totalni raspad sistema u suparničkom timu primijetio je i Josip koji točno zna što je pošlo po krivu:</p><p>- Mislim da su jako pogriješili u organizaciji posla. Jedan radi, drug mu drži letvu, a drugih dvoje drže komade alata i čekaju da ovaj koji radi uzme iz njihovih ruku.</p><p>Nakon napornog dana punog negativne energije, farmeri iz tima trstika okupili su se kako bi riješili međusobne nesuglasice i kazali što ih je zasmetalo kod Sašinih reakcija. No, zanimljivo je bilo i saznanje Maje koja je uočila iskrice između Katarine i Saše.</p><p>- Ja mislim da se oni vole, i ovako prijateljski i nešto više, mislim da se između njih događaju neke lijepe emocije. Oni bi bili stvarno super par - otkrila je Maja, a ima li kakve kemije u zraku između ovih dvoje farmera, ostaje nam za vidjeti.</p><p>Ranije tokom dana na farmu je svratio <strong>Frano</strong> te umjesto uobičajene igre za imunitet, igralo se za novčanu nagradu. Prince je za igru odabrao Doru i Maju koje su trebale s kuglom koja je visila na užetu koji je bio zavezan oko njihovih kukova, odigrati slalom. Bolja je bila Dora te je kao nagradu osvojila 500 vranaca.</p><p>- Obzirom da su sada vranci kod mene, mislim da će me sada farmeri malo drugačije gledati, jer ipak imam neku prevagu, imam novce s kojima ja odlučujem što će biti - istaknula je Dora, a Maja je komentirala:</p><p>- Ja da sam dobila pare, odmah bih sve dala svojoj zajednici!</p>