Frodo iz 'Gospodara prstenova' u tajnosti je dobio prvo dijete?

Elijah Wood (39), glavni junak filmova 'Gospodar Prstenova', postao je otac, tvrdi magazin UsWeekly pozivajući se na izvor blizak slavnom glumcu. S partnericom Mette Marie Kongsved, glumac poznat po ulozi Froda, u tajnosti je dobio dijete, za koje se zasad još ne zna kojeg je spola. S filmskom producenticom u vezi je tri godine.

Prošlog ljeta viđena je u Los Angelesu za zaobljenim trbuščićem, a prije nekoliko dana s dečkom je bila na premijeri filma 'Emma'. Nije mu ispuštala ruku, a trbuha više nije bilo. Par se upoznao 2017. godine kada su zajedno radili na filmu 'I Don't Feel At Home In This World Anymore'.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Matte Marie je prije veze s Elijahom bila u braku s producentom i scenaristom Evanom Louisom Katzom (39), ali je ljubav pukla godinu dana prije nego su se Wood i Kongsved upoznali. Elijah je bio u vezi sa američkom glumicom i glazbenicom Pamelom Racine (42), koja svira u punk bendu Gogol Bordello.

Foto: New Line Cinema

Međutim, očito im nije bilo suđeno pa su nakon pet godina romanse odlučili su prekinuti 2010. godine, a nakon toga omiljenog 'Froda Bagginsa' iz 'Gospodara Prstenova' povezivalo se jedino s glumicom Kerry Bische (35). Na javna događanja su često dolazili zajedno, ali nikad nisu potvrdili da su skupa.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':