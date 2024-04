Frontmen grupe Valentino prije nastupa u Zagrebu: 'U Tvornici će i moja žena na pozornicu...'

Dođite da promuknemo zajedno, to je moto naših koncerata, rekao je frontmen i osnivač grupe Valentino, Zijo Rizvanbegović. U zagrebačkoj će Tvornici kulture imati koncert u subotu, 20. travnja. Prije nekoliko dana nastupali su u Crnoj Gori, pa u BiH, mi smo ga "ulovili" u četvrtak, baš kad se spremao na put u Zagreb.

- Ma samo vi smetajte - javio se raspoloženi glazbenik pa nastavio:

- Uvijek volim doći dan, dva ranije u grad u kojem nastupamo. Onda navečer šećem gradom, a ponekad sam i na rolama, to volim. Pa ako vidite na rolama nekog luđaka od dva metra u Bogovićevoj usred noći, ne bojte se, to sam ja.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Zadnji je put, kaže, u Tvornici bio prije godinu i pol, na "otvorenju" turneje "40+", koju će ovim nastupom i završiti. Svirali su tad više od tri sata...

- Bila je to ludnica, publika je diktirala pjesme, mi smo bili prateći bend samo. A ovo '40+' nije neki erotski sajt, brojka označava godišnjicu od prve ploče, a ovaj plus je minuli rad - objašnjava nam Zijo.

Legendarni status stekli su 80-ih i 90-ih godina hitovima koji se i danas rado slušaju poput "Samo sklopi okice", "Volim te još", "Oka tvoja dva", "Pile moje"... A u prvim godinama Zijo je neprestano tražio pjevača. Čak i preko oglasnika.

- Jesam. Onda sam početkom devedesetih otišao u Nizozemsku, pa krenuo sve ispočetka. I onda su mi kolege kao što su Goran Bregović, Alen Islamović, Zdravko Ćolić... rekli da imam tu neku boju glasa, emociju, da ja to mogu najiskrenije otpjevati. I to je istina, sebi najlakše objasnim što sam htio reći u pjesmi, a ne moram ni galamiti - smije se Zijo pa prisjeća prvog nastupa:

- Imao sam šest ili sedam godina. Bilo je to u Zaostrogu, to je bio moj prvi javni nastup. To mi je bila i indikacija da radim pjesme, emotivne, za plažu, za trenutke kad je čovjek tužan ili sretan. A dugo sam želio biti čovjek sa strane s gitarom koji upravlja orkestrom.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Rat je promijenio sve, ali Ziji ostvario veliku želju, a to je živjeti u Nizozemskoj. Došao je u Amsterdam i krenuo ispočetka.

- Snašao sam se, počeo sa svojim poslom, odnosno svirati i okupljati muzičare. Jurio po Europi i svirao, sretao kolege iz ovih krajeva. Amsterdam me naučio posebnoj skromnosti, tamo sam naučio da je bicikl idealno prijevozno sredstvo, što su znali i naši stari. Vraćaju te korijenima, uživanju u mirisu, zraku... - kaže nam glazbenik.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Oduvijek je imao posebnu vezu s publikom, iz nje dolazi i njegova supruga Marta Keler...

- Sjajno pjeva i podiže atmosferu. I ona će u Tvornici nastupiti - otkrio nam je Zijo.