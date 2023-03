Frontmen 'Iron Maidena' Bruce Dickinson: Zagreb mi je jedno od omiljenih mjesta, veselim se

Pjevač i frontmen kultnog britanskog heavy metal sastava Iron Maiden, Bruce Dickinson (64), s all stars bendom i Zagrebačkom filharmonijom, u Zagrebu, u KC Dražen Petrović, 24. ožujka 2023. godine izvesti će glazbeno remek djelo, jednog od najutjecajnijih klavijaturista svih vremena Jona Lorda, 'Concerto for Group and Orchestra' i najveće hitove grupe Deep Purple.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zagreb je jedno od mojih omiljenih mjesta u kojem sam bio više puta i veselim se što ćemo se opet družiti jer izvodimo čudesno glazbeno djelo Concerto for Group and Orchestra s bendom i orkestrom. O čemu se točno tu radi. To je 45 minutno djelo klasične muzike koje je napisao Jon Lord iz Deep Purplea u kojem se na istoj valnoj duljini susreću rock ‘n’ roll bend i orkestar. Ja sam pjevač u vokalnom dijelu Concerta koji je u stvari prvi dio predstave. U drugom dijelu showa krećemo s malo aktivnijom instrumentalnom interakcijom benda, a onda izvodimo pet pjesama Deep Purplea s orkestrom i bendom: Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, naravno Smoke on The Water, Hush te Pictures of Home što je raritet i nevjerojatno dobro zvuči s orkestrom. Uz to izvest ćemo još nešto pomalo specijalno. Napravili smo orkestralni aranžman za Jerusalem i Terars Of The Dragon s orkestrom i bendom. Znači, radi se o fenomenalnoj večeri ispunjenom fantastičnom svirkom nevjerojatnih muzičara. I to je to. To je muzika - rekao je Bruce Dickinson uoči ovog jedinstvenog koncerta.

Foto: User

Bruce Dickinson i dirigent Concerta, Paul Mann (Deep Purple, London Symphony Orchestra) bili su bliski prijatelji i saradnici pokojnog kompozitora i klavijaturiste Deep Purplea. Upravo su oni došli na ideju da se izvođenjem ovog jedinstvenog klasičnog djela, koje je krajem 60-ih među prvima uspješno spojilo klasiku i rock, oda počast jednom od najvećih muzičkih inovatora prošlog stoljeća, sedam godina nakon njegove smrti, na 50. godišnjicu premijerne londonske izvedbe. Nakon dva senzacionalna koncerta 2019. u Quebecu i 2021. u Györu, 15. marta iz Bukurešta će krenuti na evropsku i južno-američku turneju u pratnji cijenjenih filharmonijskih orkestara te all stars banda sastavljenog od članova Jon Lordovog banda i članova čuvenih rock sastava Jethro Tull i Whitesnake.

Foto: PROMO

Zagrebačka publika će tako uz Brucea Dickinsona, pjevača Iron Maidena s kojima je prodao više od 100 milijuna primjeraka albuma i Paula Manna, jednog od najcjenjenijih dirigenata svoje generacije koji je uz Deep Purple i Londonski simfonijski orkestar dirigirao filharmonijama diljem svijeta, u Ciboni vidjeti i čuti 74 člana cijenjene Zagrebačke filharmonije uz još četiri sjajna muzičara svjetskog kalibra: John O’Hara na klavijaturama (Jethro Tull), Tanya O’Callaghan na basu (Whitesnake), Kaitner Z Doka na gitari (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey), Bernhard Welz na bubnjevima (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey).

Foto: PROMO

Koncert organizira tvrtka Music Time predvođena producentom Tomislavom Kašljevićem, a ulaznice su dostupne u sustavu Eventim. Službeni partner zagrebačkog koncerta je najstarija hrvatska craft pivovara, Pivovara Medvedgrad. U okviru europske turneje i također u organizaciji Music Timea, koncert će biti održan i 22. ožujka u Sarajevu i 25. ožujka u Ljubljani.

Najčitaniji članci