Frontmen Iron Maidena čekao taksi ispred zagrebačkog hotela

Frontmen britanskog heavy metal benda Iron Maiden, Bruce Dickinson (63) je u Zagrebu. Fotografi su ga snimili u petak ujutro ispred zagrebačkog hotela Esplanade. Čekao je taksi u poprilično ležernoj kombinaciji - zelenoj majici kratkih rukava, bijelim hlačama te crvenim tenisicama.

Na leđa je, poput pravog turista, stavio ruksak, a na glavu kapu. Mislio je na sve, a uz to bio je i odličnog raspoloženja. Inače, grupa Iron Maiden imati će koncert 22. svibnja u zagrebačkoj Areni, čime će i otvoriti turneju 'Legacy of the Beast'.

- Jako se veselimo našem povratku u Europu i sjajno je što smo uspjeli potvrditi Zagreb kao i ostale velike gradove. Sve su to veliki gradovi u kojima nas čeka puno naših vjernih obožavatelja. Uzbuđen sam i zbog novih dodataka scenskoj produkciji i jedva čekamo pokazati sve što smo vam pripremili. Cijeli bend je stvarno uživao u dosadašnjem dijelu turneje Legacy i ne možemo dočekati da se vratimo na put, da sviramo uživo, zabavimo se i vidimo vas sve opet - izjavio je ranije Bruce.

