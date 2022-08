Frontmen Metallice James Hetfield i supruga Francesca se rastaju nakon 25 godina braka

Frontmen Metallice James Hetfield (59) njegova i supruga Francesca Hetfield (52) se rastaju, a zahtjev za razvod roker je podnio još početkom godine u Coloradu, tvrde izvori za TMZ.

Spomenuti izvor blizak paru dodaje kako je kraj njihovog 25 godina dugog braka jednostavno 'proletio' ispod radara javnosti.

Francesca i James vjenčali su se 1997. godine nakon pet godina veze. Od tada su dobili troje djece, kćeri Cali (24) i Marcellu (20) te sina Castora (22).

Uskoro bivši supružnici su navodno još uvijek u kontaktu zbog svoje djece. Hetfield je ranije izjavio kako je Francesca zaslužna što je uspio prebroditi probleme s alkoholom i kontroliranjem bijesa.

- Gubitak obitelji, to je bila stvar koja me toliko uplašila, to je bilo dno koje sam dotaknuo, da će moja obitelj otići zbog mog ponašanja koje sam donio u svoj dom. Žena me izbacila iz kuće, živio sam negdje sam, nisam to želio - ispričao je Hetfield 2017. godine.

