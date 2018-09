Gabi Novak: Imam samo jednu još želju, snimiti CD s gitarom

Da mogu promijeniti bilo koji trenutak u svojoj karijeri, vratila bih se crtanom filmu. Da mogu, sigurno bih to napravila, uvjereno nam je rekla Gabi Novak (82). Prije glazbene karijere Gabi je snimala glasove za filmove. Prvo je upisala grafički smjer u Školi za primijenjenu umjetnost i nakon toga se, kao grafičarka, zaposlila u novinskoj kući Vjesnik, a zatim kao animator u studiju animiranih filmova u Zagrebu.

Foto: Privatni album VELIKA LJUBAV Arsen i Gabi su se upoznali kad je on bio glazbeni početnik, a ona već poznata

Jedan od začetnika Zagrebačke škole crtanog filma Nikola Kostelac predložio joj je da “posudi” glas djevojčici u animiranom filmu “Benko Kamenko”, a Gabi je u tom filmu i zapjevala. Tad ju je životni put okrenuo u drugom smjeru.

ŽELJELA JE USPJETI KAO LIKOVNJAK

- Nikad nisam razmišljala o pjevačkoj karijeri, nikad. Osim što sam voljela glazbu još od malih nogu, moje želje bile su na potpuno drugom putu. Htjela sam biti likovnjak i bila sam sretna kad sam upisala Školu primijenjene umjetnosti te je na kraju i završila. To mi je bilo najljepše razdoblje u životu. Nakon toga sam krenula na crtani film.

Foto: Privatni album

A kad sam u novinama vidjela da se otvara Zagreb film i da se pozivaju mladi ljudi, prijavila sam se. Prošla sam i tad se ostvario moj san, tako da je za mene glazba uvijek bila u drugom, pa i u trećem planu - priznaje nam Gabi. “Krivac” za to što je postala pjevačica je slovenski glazbenik Bojan Adamič.

- Kad su se preslušavali glasovi za film, moj je glas zamijetio Adamič i pitao ostale zaposlenike tko sam i da me želi upoznati. Rekao mi je: ‘Imam jedan plan, biste li vi željeli sa mnom i s mojim bendom pjevati?’. Naravno da sam ja pristala. Otišla sam na koncert, na kojemu smo Majda Sepe i ja bile predgrupa. Kasnije mi je Adamič rekao da me želi, kad će imati koncert u Zagrebu, pozvati iz publike da otpjevam te pjesme i tu je sve počelo - objašnjava pjevačica.

Foto: Privatni album DOSELILA SE NA HVAR Gabi je rođena 1936. u Berlinu, a na Hvar, otkud joj je otac, doselila se početkom Drugog svjetskog rata

Taj prvi nastup bio je u Ljubljani 8. travnja 1958., a Gabi je pjevala “Čaj za dvoje”, “Mjesečina nad Vermontom” i “Que Sera Sera”. Odmah se za nju pročulo i smatralo se da je nova zvijezda estrade rođena. To je potvrdila nastupom na Zagrebačkom festivalu 1959., na kojemu je otpjevala “Ljubav ili šala” kojom je, zahvaljujući glasu, osvojila publiku. Godine 1968. pokušala je i na stranom tržištu. Dobila je poziv iz diskografske kuće Barcley pa je spakirala kovčege i otputila se u inozemstvo. Kad je došla u ruke tamošnjih menadžera, ubrzo se razočarala.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Arsen, Matija i Gabi na koncertu na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovila

NAJVIŠE SE ZARAĐIVALO U RUSIJI

- Željeli su da promijenim sebe. Gospođa je čula za mene na Opatijskom festivalu te je željela od mene napraviti inozemnu pjevačicu. Tereza je bila 14 godina u inozemstvu pa se vratila. Dok ja ni dana nisam mogla. Naime, žena je tražila od mene da moram smršavjeti, a imala sam 62 kilograma. Pa mi je rekla da previše izgledam kao Njemica, da to nije dobro i da to ne pali. Rekla mi je da se moram pofarbati u crno da budem prava šansonijerka. Ja si mislim: ‘Draga moja, di ću se ja promijeniti, di ću ja smršavjeti. Idem ja nazad u Zagreb’ - uz smijeh priča glazbena diva. Dodala je tek kako je najbolje zarađivala u Rusiji.

Foto: Privatni album Bili su velike zvijezde

- U Hrvatskoj smo učili najpopularnije šlagere kako bismo mogli otići na zapad i zaraditi - rekla je Gabi kojoj do novca nikad nije bilo stalo koliko do izbora pjesama. Oduvijek je sama birala pjesme koje su joj se svidjele i koje je željela pjevati te nikad nije bila spremna na kompromise.

Arsen Dedić i Gabi upoznali su se 1958. godine u središtu Zagreba. Kantautor je tad bio početnik, a Gabi je pjevala s glazbenicima poput Louisa Armstronga. Postali su prijatelji, a kad su izašli iz veza, rodila se jedna od najljepših ljubavi na našoj estradi. Mjesec dana prije vjenčanja 1973. godine dobili su sina Matiju.

Foto: Privatni album Volim čitati knjige, opustiti se u prirodi ili s prijateljicama. Kad telefon zvoni u 23.15, znam da je Tereza, uvijek imamo za ćakulati, kaže Gabi

- U Gabi sam našao životnu suputnicu. Nikad neću zaboraviti njezine riječi: ‘Kad gledam što si prolazio i što prolaziš, ja ću te do kraja svom snagom štititi’. To je lijepo čuti od žene - rekao je jednom prilikom Arsen. Imali su skladan brak, u kojemu su bili 42 godine, do Arsenove smrti 2015.

Kako su rekli, u njihov život nikad nije “ušao grom”. Ukupno su zajedno bili više od 45 godina. Bio je to za Gabi drugi brak, u prvom je bila sa Stipicom Kalogjerom. No, priznala je Gabi, ipak su imali nesporazume, ako se to uopće može tako nazvati. Naravno, oko muzike.

Foto: Privatni album GLAZBENA OBITELJ Matija se, uz Arsena i Gabi, od malih nogu zaljubio u muziku

ŽELJELA JE FINI LJUBAVNI TEKST

- Ja sam oduvijek bila malo izbirljiva. Kad bi mi Arsen napisao pjesmu i kad bi mi je odsvirao, znala bih mu reći da to nije baš pjesma za mene. Onda mi je uvijek govorio da bi ja najradije napravila hit s tri kitice i da bi to bilo to. Ja bih mu pak uzvratila da to nije istina. Ja samo želim jedan lijepi tekst, osmišljeni, pravi, fini, ljubavni, samo da se ja nađem u tome - kaže te dodaje da dok god nije bila spremna i sto posto sigurna u pjesmu, nikad s njom nije išla pred publiku.

U suradnji s Arsenom na taj način stvoreni su i hitovi poput “Pamtim samo sretne dane”, “Hrabri ljudi”, “Nada”... Mlađim glazbenicima savjetuje da budu oprezni u biranju pjesama.

- Smatram da je to najveći i jedini ispravni put da čovjek odrasta uz glazbu na pravi način - rekla je pjevačica. Komentirala je i današnje ubrzano pisanje i snimanje pjesama, kako kaže, bez spontanosti i u nedostatku pravih emocija.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

- Takve pjesme i spotovi su kratkog daha, nemaju nikakvu dugotrajnost. Kako bi rekao Drago Diklić: ‘Najgori su ljudi koji rade hitove za hititi’ - objašnjava Gabi te je iznenadila izjavom otkrivši da je u karijeri snimila tek jedan spot.

ZA CD JOJ TREBALO TJEDAN DANA

- Imam samo spot s Majom Vučić za pjesmu ‘Za mene je sreća’. Spot, kad se radi to, mora biti jedna cjelina, s tim spotom treba se zaokružiti čitava priča. Kažu da su sad samo grudi i stražnjice u prvom planu, ali za mene to nije istina, imamo prekrasnih glazbenika koji predivno rade. Mladi ljudi koje iz srca obožavam i idem na njihove koncerte - izjavila je diva. Svoj prvi CD “Pjesma je život” snimila je u kratkom vremenu.

Foto: Privatni album

- Bilo nam je potrebno samo tjedan dana u studiju kako bismo napravili CD, dok danas glazbenici to rade godinama - kaže Gabi, koja je do danas snimila 12 albuma. Smatra kako nije uvijek bitno biti na vrhuncu u glazbi, nego da su i dobri manji uspjesi.

- Ja sam imala takvih komičnih stvari da me ljudi nisu uopće razumjeli s promuklim glasom. Publika u Rijeci 1961. godine uopće nije znala što pjevam. Imaš padova i uspjeha, ali sve je to da se izgradiš, sebe i svoju osobnost - rekla je Novak. Kroz godine karijere Gabi su se, kako kaže, događali mnogi lijepi, tužni, ali i srcu dragi trenuci, a upravo jednog takvog se prisjetila.

Foto: Privatni album

KONCERT BEZ INSTRUMENATA

- Ivica Šerfezija i ja imali smo koncert u Jastrebarskom. Bila je zima i svi su sjedili u kaputima u dvorani. Kad smo došli, bila je prazna pozornica. Pitali smo organizatore gdje su instrumenti, a oni su rekli da nemaju ništa. Nismo znali kako ćemo održati koncert, a oni su nama, ‘mrtvo hladno’, odgovorili: ‘Lijepo stanite i pjevajte’. Na kraju su našli neke instrumente u koje smo lupkali i pjevali bez mikrofona - prisjeća se uz smijeh.

Foto: Privatni album

Gabi danas slobodno vrijeme najviše voli provoditi čitajući knjige, u prirodi ili pak druženju s prijateljicama. Jedna od najboljih joj je Tereza Kesovija (79), s kojom se svakodnevno čuje.

- Kad je 23.15 i zazvoni telefon, odmah znam tko je. To je Tereza, uvijek imamo nešto za ćakulati - kaže Gabi. Publici na ulici uvijek se rado odazove, a kako je otkrila, jedan kompliment joj posebno godi.

Foto: Privatni album

PJESMA NAKON 15 GODINA

- Najslađe mi je kad mi kažu na ulici: ‘Joj, gospođo Gabica, da vi znate koliko ste ljepši u prirodi nego na televiziji’, to mi je zbilja veliki kompliment - priča pjevačica koju je skladateljica Aleksandra Kovač (45) uspjela nagovoriti na suradnju nakon što 15 godina nije snimila novu pjesmu. Radi se o naslovnom singlu za film “Šavovi”.

- Bilo mi je fantastično i lijepo raditi na pjesmi - ispričala nam je glazbena diva, dok je Aleksandra dodala kako je Gabi legenda i da bi trebala svirati samo u posebnim trenucima. U novom spotu stihove glazbene dive dodatno će uljepšati Ante Gelo (43), koji će je pratiti na gitari.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Film bi u javnost trebao u listopadu, kad će se znati i ime pjesme. Sljedeće godine Gabi će proslaviti 60 godina karijere. Iako nam nije htjela otkriti gdje će i kad točno slaviti, rekla nam je koja joj je neispunjena želja karijere još ostala neostvarena.

- Ostala mi je jedna neispunjena želja i nisam sigurna hoću li je uspjeti ostvariti. To mi je vječna želja. Napraviti CD, i to isključivo s gitarom, a tad ću možda i snimiti novi spot - kaže Gabi, koja ima skromne planove za budućnost.

Foto: Privatni album

- Želim biti zdrava, uz svoju obitelj što dulje te da oni budu dobro i da jednostavno uživam u njima. To je moja sva i potpuna sreća. A druge želje će već nekako spontano doći - zaključuje pjevačica.