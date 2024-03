Gabi Novak o nastupu Alena Bičevića u 'TLZP': 'Fenomenalno pjeva, ali je promašio karakter'

Dečko je odličan. Fantastično je imitirao pjevanje, a tek kako su ga uredili! Kosa, maska... Fenomenalno. Jedino mi nije skinuo karakter. Bio je previše miran, a ja, baš kad pjevam 'Pamtim samo sretne dane', idem naprijed i povučem publiku da pjeva sa mnom, to je moj mot. Previše je stajao na mjestu, a ja se razmašem, komentirala nam je glazbena diva Gabi Novak (87) svog 'dvojnika' Alena Bičevića, koji je na tri minute ušao u njenu kožu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' te na kraju i pobijedio. Pjevačica se trenutno oporavlja u zagrebačkom rehabilitacijskom domu nakon što su joj puknula dva kralješka, a ondje je i gledala nedjeljni show.

- Sva sreća, nije trebala operacija. Skoro mjesec dana nisam ustala iz kreveta Ali, evo, sad već po malo hodam. Ne dam se, uvijek pozitivno - kaže nam vesela Gabi, koja je u nedjelju navečer pomno gledala i slušala Bičevićev nastup, a on nam priznaje da mu nije bilo ni malo lako utjeloviti divu.

- Utjeloviti Gabi Novak, ili tetu Gabi, kako sam je prozvao od milja, izuzetno je zahtjevno i velika je odgovornost. S obzirom na to tko je Gabi na našim prostorima, trebao sam dobro dozirati sve ono što inače radim da bi se ta transformacija odradila vjerodostojno. Povisiti glas, posvijetliti ga… Vrlo mnogo učenja i rada tu je uloženo. I volim vidjeti kad se sav taj trud iznese publici u paketu - rekao nam je Alen.

Najzanimljiviji proces pripremanja nastupa bio mu je 'proučavati tko je Gabi'.

- Gledanje intervjua, nastupa... Tu shvatiš da je to jedna izuzetno draga osoba s nekom vrlo mirnom energijom… Kad u sve to ubrojiš pjesmu koju sam izvodio, dobitna kombinacija - priznaje nam Bičević, koji je podijelio s nama anegdotu s priprema za nastup.

- Bila je to prva proba za nastup. Došao sam na scenu da isprobamo zvuk i krenuo sam pjevati. Nakon prve strofe dolazi producent i zaustavlja probu: 'Stavili ste mu original pjesmu! Trebali ste staviti matricu!' No to je bila matrica i ja kao teta Gabi - rekao nam je i dodao da mu je uvijek drago vidjeti kad opravda očekivanja drugih.

- Divno je vidjeti kad uspiješ pogoditi 'žicu'. Osjećaj je kao da cijeli svijet stane na tih nekoliko minuta - priznaje nam.

Ovo mu je druga pobjeda, nakon što je u drugoj epizodi žiri i publiku osvojio transformacijom u Aleksandru Prijović. Između Gabi i Aleksandre ipak izdvaja jednu razliku.

- S Aleksandrom Prijović susrećem se na svojim nastupima, a Gabi Novak nisam nikad imao priliku izvoditi do sada. I samim time je to teže. Kad bih morao birati koji mi je nastup draži, to bi ipak bila Gabi - priznaje nam Alen.