Gabi o životu s Arsenom: 'Nije bilo lako živjeti s njim, ali i on je mene morao trpjeti. Hvala mu'

Provela sam 45 godina s Arsenom. Teško je o tome govoriti. Meni je najteže. Bilo je bure i bonace. Nije bilo lako živjeti s Arsenom. Mislim da sam ja jedna od rijetkih njegovih prijateljica, koja je mogla izdržati takav način života, govorila je kroz smijeh legendarna pjevačica Gabi Novak (86) u srijedu u Le Bistrou hotela Esplanade na predstavljanju Arsenove biografije 'Arsen - Sjećanja'.

Knjiga novinarke Diane Šetke biografija je velikog umjetnika Arsena Dedića o kojemu kroz svoja intimna sjećanja i sa zajedničkom porukom 'takvog smo ga voljeli, takvog ćemo ga pamtiti' govore njegovi kolege i prijatelji.

Foto: Neva Zganec/pixsell

- Arsen je zaslužio svoju biografiju, danas je svatko ima, a on je nije imao. Imao je zanimljiv život i napravio je jako puno za sve - rekla je Šetka na promociji knjige, koju je objavio Profil.

Šetka je rekla da joj je bilo lako raditi na knjizi jer je imala svu pomoć njegovih prijatelja, no žao joj je što, koliko god da je volio Zagreb, nikada nije dobio Nagradu Grada Zagreba.

Gabi Novak rekla je kako je nakon što je pročitala knjigu vidjela s koliko je ljubavi i poštovanja Arsen bio okružen.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Takva je biografija bila potrebna, slatka je, opipljiva, pitka i napisana vrlo lijepo - ocijenila je.

Prisjetila se i svog života s Arsenom, punog 'bure i bonace', što, dodala je, nije uvijek bilo lako, ali je istovremeno bilo divno biti s nekim koga iskreno poštuješ i voliš.

Foto: Neva Zganec/pixsell

- Teško je živjeti s umjetnicima jer oni traže svoju slobodu, sloboda je i Arsenu bila jako važna, uvijek mi je zahvaljivao što ne pitam kuda, kada, zašto i s kim. No, ako stvarno volite osobu, nije to teško podnijeti i trpiti u sebi. Samo tako jedan odnos može trajati 45 godina. Hvala me na svemu što me naučio i trpio jer nisam ni ja baš tako laka osoba. Šteta što nije s nama, ali prisutan ej duhom - rekla je.

Najčitaniji članci