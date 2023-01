Gabriela Pilić vraća se u 'Ples sa zvijezdama': 'Neću prognozirati ništa, ali dat ću sve od sebe...'

Plesačica i plesna mentorica, Gabriela Pilić ponovno će sudjelovati u showu 'Ples sa zvijezdama', a za Dnevnik.hr otkrila je što se dosad promijenilo u njenom životu, je li zadovoljna novim plesnim partnerom te što gledatelji mogu očekivati od nje.

Gabriela je u pretprošloj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' pobijedila sa glumcem Slavkom Sobinom, a u prošloj sezoni joj se sa glumcem Markom Petrićem izmaklo finale za dlaku. Na pitanje što od tada promijenilo u njenom životu rekla je:

- Samo kilaža. Toliko mi je to brzo prošlo da se nije ništa posebno ni stiglo dogoditi. Bilo je divno ljeto kao dobar odmor i vrlo produktivna i radna jesen kao dobar start nove plesne sezone i eto nas već u pripremama za show.

Foto: NovaTv

Za sebe kaže da će dati najbolje od sebe u showu te da neće planirati puno unaprijed i procijeniti kandidate.

- Ako sam nešto naučila kroz ove dvije sezone, to je da je barem do početka showa jako teško procijeniti tko će biti dobar i kako će tko napredovati i razvijati se pa ne bih prerano prognozirala stvari, ali ono što mogu obećati je da ću dati sve od sebe da to bude najbolje što može biti kao i svaki puta do sada - rekla je Gabriela.

Foto: Nova TV

Novim plesnim partnerom je kaže, zadovoljna, sva snimanja su dobro prošla a plesni treninzi će tek krenuti ozbiljnije. Gabriela vjeruje da će zajedno odlično funkcionirati.

Foto: Instagram

Inače, Gabriela Pilić je završila stručni studij na Kineziološkom fakultetu te time postala prvi stručni prvostupnik trenerske struke plesa u Hrvatskoj. U dugogodišnjoj vezi je sa partnerom Marinom Komadinom, koju voli držati u privatnosti.

