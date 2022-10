Gabriella i Mudri otkrili recept za uspješan singl: Funkcionira taj spoj mladosti i iskustva!

U najsjetnijem godišnjem dobu, najdraže nam je slušati ljubavne pjesme, čak i ako su nesretne, i čak kada su 'priče o nama'. Ovu jesen će zasigurno obilježiti fantastični duet 'Priča o nama' Mateja Mudrovčića i Gabriele Hrženjak. Mladi glazbenici su već poznati u glazbenim vodama, Gabriella po brojnim klasičnim nastupima diljem Hrvatske i nastupom u showu 'Zvijezde', a Mudri po singlovima 'Iskreno', 'Pičim po svom' i fantastičnoj obradi singla 'Plešem sam' benda Detour.

„Priča o nama“ je ljubavni duet prepun emocija u kojem će pronaći svatko od nas. Inspiraciju za pjesmu Mudri je pronašao u djelu „Priče o nama“ Jelene Kastaneti, istaknute autorice mlađe generacije. Jedan stih iz knjige bio je zrno inspiracije iz kojeg je ubrzo nastao tekst pjesme: „Pjesmu smo prvotno snimili samo s mojim vokalom, ali me uvijek vukla na duet i dugo sam razmišljao koga zvati. Jedno jutro sam pomislio na Gabriellu, kako bi njoj ova pjesma „legla“. Taj dan navečer smo se čuli jer sam ju preporučio za jedan nastup, i ničim izazvana mi kaže: „Ako imaš neki duet, slobodno zovi!“. U tom trenu sam znao da to mora biti to! Sutra sam joj poslao pjesmu, i eto nas s prvim autorskim duetom, i njoj i meni.“, kaže Mudri.

U nastavku donosimo razgovor s Matejem, koji je nastupio na nekoliko mjuzikala, a prije mjesec dana je i po prvi puta nastupio na Krapinskom festivalu. Ispričao nam je sve o tim iskustvima, a dotaknuo se i pitanja što bi promijenio u glazbenoj industriji, kakvi su mu planovi, kao i ciljevi za sljedećih pet godina.

Nastupio si u mjuziklima Pacijenti (Huljić, Barberić, Gavran) i Jadnici (Cornerstone arts). Možeš li nam opisati to iskustvo i što ti se čini, je li lakše pjevati u mjuziklima ili su ti ipak draži koncerti?

Mjuzikli su me gurnuli o ozbiljnije bavljenje glazbom, jer sam u Pacijentima prvi put upoznao ljude koji baš žive od umjetnosti I za umjetnost. Taj duh i atmosfera me skroz uzela i mislim da me nikad neće pustiti. Ipak, meni je skladanje, pisanje i izvođenje apsolutno preuzelo primat, a gluma je ostala na rekreativnoj razini.. Ali nikad ne reci nikad.

Prije mjesec dana nastupio si na Krapinskom festival po prvi put gdje si sa svojom autorskom pjesmom izazvao čuđenje širinom kajkavskog vokabulara jer nisi kajkavac. Kako je izgledao taj cijeli proces pisanja na dijalektu koji zapravo nije tvoj?

O krapinskom festivalu sam čuo samo najbolje, bilo mi je izuzetno drago što sam pozvan, I što mi je ukazano povjerenje da napišem sam. Mislim da čovjek treba ići izvan granica svoje ugode, I pisanje na kajkavskom sam shvatio kao profesionalni izazov. Kajkavski rječnik online, slušanje starih izvedbi, pa sam dobio zrno inspiracije. Još je voditelj festivala par greškica lektorirao, i moja prva kajkavska stvar je bila gotova. Reakcije su bile odlične, a mnogi iz publike nisu ni shvatili da nisam kajkavac hahaha… Ušel sam u spiku skroz.

Imaš li neke zadane ciljeve za sljedećih pet do deset godina ili si više osoba koja živi od dana do dana? I zašto misliš da je jedan način bolji od drugog?

Mislim da je imati neke čvrste ciljeve u glazbi besmisleno, jer ne možeš znati kako će ljudi reagirati na tvoje pjesme. Radiš, daješ sve od sebe, i nadaš se najboljem. Ipak, neke planove i ideju svog života i karijere treba razraditi, posložiti stvari tako da od glazbe možeš živjeti, i jednog dana od toga hraniti svoju obitelj. Rekla bi moja profesorica pjevanja „Iza svake umjetnosti krije se vještina“, a vještina dolazi jedino vježbom.

Kad bi mogao promijeniti jednu stvar u glazbenoj industriji, što bi to bilo?

Joj, kakvo trik pitanje. Pa, volio bih da vrijeme malo uspori, da singlovi idu rjeđe, da se albumi slušaju kao nekad, da se vrhovi ljestvica i stanje „na terenu“ posve podudaraju. Dosta sam oldschool po tom pitanju.

Kakvi su ti planovi – budući nastupi? Gdje te možemo vidjeti?

Imam svoj trio sastav, taman sam u procesu slaganja benda, a uskoro će i advent pa će nastupa svakako biti. Sve se može naći na mojim društvenim mrežama!

