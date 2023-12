Gabrijela iz 'Ljubav je na selu' o Miri i tračevima: 'Ja sam sve to uspjela? Svaka čast za mene...'

Najljepše u showu mi je bilo to što mi se dogodila ljubav. Nisam to očekivala i mislim da ću to upamtiti. Možda će se ta ljubav izroditi u nešto za cijeli život, rekla je Gabi

U novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' rodila se ljubav između Gabrijele Juraje i Miroslava Dekalića. Danas žive zajedno, ona se preselila k njemu. Sad je za RTL pričala o njemu, ali i o najtežim iskustvima tijekom emisije. Foto: RTL - Najljepše u showu mi je bilo to što mi se dogodila ljubav. Nisam to očekivala i mislim da ću to upamtiti. Možda će se ta ljubav izroditi u nešto za cijeli život - rekla je. Jedna ju je cura konstantno vrijeđala Ono što joj je bilo najteže je bilo ponašanje drugih cura prema njoj. - Najteža stvar u showu mi je bila dolazak na farmu kao tajni gost jer su me cure odmah izvrijeđale i nisam bila prihvaćena i to se samo nastavljalo. Jedna cura je konstantno vrijeđala i mene i farmera i nije bilo baš najugodnije, ali usprkos tome, mi smo držali tu ljubav i možda nam je zapravo na neki način pomogla i više nas zbližila - ispričala je. Foto: RTL Kako kaže, da može nešto promijeniti, ne bi bila toliko dobra prema nekim ljudima. - Bila sam fer i korektna, a oni su zapravo pokazali kakvi su. Došla sam ovdje na okupljanje i čujem 350 priča i svi sve znaju, samo ja ne znam ništa o svom životu. Ja sam sve to uspjela? Pa svaka čast za mene. Stvarno ne znam kada sam to sve stigla, ali dobro - zaključila je.