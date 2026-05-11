NOVA ULOGA

Gabrijela iz 'Života na vagi' progovorila o majčinstvu: Tek sada moj život ima pravi smisao

Piše 24sata,
Foto: RTL

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Gabrijela Crnjac ispričala je kako se snalazi kao majka, u izazovima i s emocijama koje su joj potpuno promijenile svakodnevicu

Gabrijelu Crnjac gledali smo u prvoj sezoni 'Života na vagi'. U show je ušla sa 183 kilograma, a u međuvremenu je izgubila čak 100 kila. U ožujku je postala mama, a sada je za RTL ispričala kako se osjeća.

“Život mi se promijenio za 100 posto. Prioriteti su se posložili drukčije i sada mi život napokon ima smisao”, iskreno je priznala.

Najveće iznenađenje koje joj je donijelo majčinstvo, kaže, jest spoznaja koliko snažno može voljeti jedno biće.

“Spoznaja koliko zapravo možeš nekoga voljeti više od svih i svega na svijetu”, objasnila je.

Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

Iako s bebom svakodnevno stvara nove uspomene, jedan trenutak posebno će zauvijek pamtiti.

“Prvi osmijeh od uha do uha, treći dan života, bio je nešto što ću nositi sa sobom cijeli život”, rekla je.

Njezini dani danas izgledaju potpuno drukčije nego prije. Dinamična svakodnevica ispunjena je hranjenjem, presvlačenjem, uspavljivanjem i brigom o bebi, no unatoč umoru, kaže da svaki dan donosi nešto novo i posebno. Kao najveći izazov majčinstva izdvaja stalnu odgovornost i strah, dok su joj najljepši upravo oni mali trenuci koje dijeli sa svojom kćerkicom.

Foto: RTL

“Pogledi, osmijesi, naši ‘razgovori’ i taj osjećaj povezanosti nešto su neopisivo”, kaže Gabrijela.

Iako pronaći vrijeme za sebe nije uvijek lako, otkriva da joj veliku pomoć pruža obitelj.

“Tu je baka servis”, zaključila je kroz osmijeh.

