Gafovi showa: Rekao da mu je kći sestra, izabrali krivog muža

Kontroverzni show 'Brak na prvu' je završio, a finale ovog realityja otkrilo je u kakvim su sada odnosima sudionici. Iako većina natjecatelja nije pronašla ljubav s neznancima, prva sezona izrodila je čak dva para: Gordana i Milanu te Adama i Gogu.

Foto: RTL

Kandidati su u finalnoj epizodi gledali videa najzanimljivijih trenutaka iz bračnih života te su se prisjetili nekih gafova koji su sve nasmijali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Valentina je mislila da je matičar njezin mladoženja

S obzirom na to da pred oltarom nije očekivala kauboja već muškarca u odijelu, Valentina je pomislila kako je njezin mladoženja - matičar.

Foto: RTL

Marinko kćer Vinku predstavio kao sestru

Valentinin suprug Marinko bio je toliko uzbuđen da je svoju kćer Vinku budućoj supruzi predstavio kao sestru.

Nadia se zeznula u zbrajanju

Kada je htjela reći da se suprotnosti privlače, Nadia je zaključila kako 'minus i plus daju plus'. No, to ipak nije točno.

Foto: RTL

Ljubav s okusom luka

Poljubac Lidije i Alena pokvarila je činjenica da je Splićanin za ručak jeo luk, koji Lidija ne podnosi. Naravno, to mu je i dala do znanja pa je pokušaj romantike ispao neslavno.

Foto: RTL

Gordana zaboravila za koga se udala

Gordana je već na vjenčanju zaboravila Milanovo ime, no kasnije s tim više nije imala problema jer mu je dala nadimak.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: