Gaia Zec o 'MasterChefu': 'Žao mi je što nisam pobijedila, ali...'

Nakon 'MasterChefa' toliko sam se promijenila kao osoba. Počela sam mnogo više shvaćati ljude i prihvaćati da nismo svi isti, osjećam više razumijevanja i mnogo više cijenim trenutke u kojima sam sama. Ujedno, dragocjena lekcija koju sam naučila tijekom natjecanja je rješavati probleme u trenutku.

Iskreno nam je ovo rekla Gaia Zec (18), natjecateljica ovogodišnjeg 'MasterChefa', dok smo sjedili pokraj kamina u ugodnoj rustikalnoj atmosferi restorana njezine mame u okolici Grožnjana. Restoran Ponte Porton nezaobilazna je postaja mnogima koji žele pojesti ukusan i maštovit obrok, a sad je cijela priča dobila dodatnu dimenziju.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ljudi prepoznaju Gaiu, žele se slikati s mladom cheficom i rado čavrljaju s njom dok im ona prezentira jela koja su im pristigla na stol. Jer Gaia je iskustvo u 'MasterChefu' shvatila kao jednu od najvrednijih životnih lekcija, koja joj je donijela neprocjenjiva znanja i oblikovala je kao osobu i gastronomsku profesionalku. Gaia je iz showa izašla kao sedma najbolja, no ako ćemo slobodno procjenjivati, možemo reći da od svih kandidata možda ima najveći potencijal za kapitaliziranje svega onoga što joj je donijelo sudjelovanje u 'MasterChefu'. Jer uz izniman talent i ljubav prema kuhanju, Gaia ima iskustvo rada u kuhinji obiteljskog restorana te ga sad planira izbrusiti, dograditi i ispisati lijepu priču u kojoj se isprepliću trud, upornost, kreativnost...

Foto: Privatni album

I dalje 'brusi zanat'

Njezina mama Snježana Rabak posljednje je četiri godine vlasnica spomenutog restorana, udaljenog nekoliko kilometara od pitoresknoga Grožnjana, i taj joj je restoran dugo bio tajna želja kojoj je težila. Snježana je godinama radila u turizmu te je svojedobno odlučila zakoračiti u izazovan posao ugostiteljstva, prvenstveno kroz bed&breakfast koncept. Restoran se, kaže, tu nekako spontano nametnuo jer je u tim trenucima Ponte Porton već postojao kao objekt i restoran, ali je nekoliko godina bio zatvoren. Prethodno je bio lokal, što bi se reklo, 'old school' tipa, kamo su ljudi dolazili uglavnom na porciju odojka s ražnja, no kad ga je Snježana preuzela, od starog restorana ostalo je samo ime. Počela je u njemu graditi posve novu priču, gastronomski, estetski i ambijentalno, a od početaka je uz nju bila Gaia, tad još djevojčica. No bila je to djevojčica koja se rado motala po kuhinji i uživala u kombiniranju namirnica s kuharima, mamom Snježanom i nonom Dragicom.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ipak, odabrala je gimnaziju umjesto kulinarstva. No što je više vremena provodila u kuhinji, to je i interes za gimnaziju jenjavao. Na kraju je odustala od nje i upisala kuharsku srednju školu u Izoli.

- Sjećam se, tijekom pandemije, svi smo znali sjediti ovdje u restoranu pokraj kamina i uz čašu vina očajavati zbog svega što se dešava, no Gaia je te trenutke koristila za vježbanje svojih kulinarskih izazova. Pekla je biskvite, smišljala jela i sve nas motivirala da izdržimo - kaže nam mama Snježana.

Dodaje tomu još jedno sjećanje, kad se glavni kuhar nije pojavio na poslu, a Snježana je odlučila zatvoriti taj dan restoran iako je već bilo popunjeno nekoliko stolova. No tad je još maloljetna Gaia rekla: 'Mama, nemoj, ja ću to riješiti'.

Foto: Privatni album

- Ja sam bila izvan sebe, pa me izbacila iz kuhinje i doslovno napravila čudo. Gosti su bili oduševljeni - uz smijeh i s velikim ponosom opisuje Snježana.

Jasno je vidljivo koliko je Gaia vezana za obitelj, no snažno se povezala i s ekipom s kojom je živjela u 'MasterChef' vili. Koliko god joj, kaže, teško padala izolacija, koja je trajala dva i pol mjeseca, to je nadomjestila odlična ekipa oko nje. Ivana, Ivan, Sarah, Ana-Marija, Meri i Luka natjecatelji su s kojima se najintenzivnije sprijateljila. Uostalom, ovakvo natjecanje i jest specifično po tome što se prijateljstva razvijaju između ljudi koji su istodobno i konkurencija.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

- Svi smo bili svjesni da smo u studiju protivnici. I da, iako smo se sprijateljili i zavoljeli, jednostavno moramo biti najbolji u onome što radimo. Ni u jednom trenutku, i kad je bilo najteže, nisam požalila što sam tamo niti sam poželjela vratiti se doma - govori nam Gaia ne skrivajući da je u vili ponekad bilo napeto, da su se kandidati znali međusobno porječkati.

'Nisam požalila'

No to je normalno, ističe, jer je stres cijelo vrijeme bio prevelik.

- Pritisak je golem, pa kažeš nešto što ne bi htio ili reagiraš kako ne bi trebalo. Nedostaje ti obitelj, prijašnji život, pritišću te očekivanja, ono što slijedi, izolacija od svijeta... No svaka takva situacija brzo bi se izgladila. Uvijek smo nakon kratkog vremena sjeli i raščistili nesporazume, onako zdravo i ljudski. Smijehom i zezancijom ubijali smo stres, a kad je netko htio vrijeme samo za sebe i maknuti se od svih, to smo poštovali - otkriva Gaia detalje iz showa i dodaje da gledatelji u emisijama vide samo mali dio svega i ne svjedoče zapravo onim ljudskim trenucima kad eskaliraju kriza ili napetost, a onda blizina ljudi koji su u istoj priči riješi sve probleme, ponekad i uz suzu i prijateljski zagrljaj. Svi su, kaže Gaia, podržavali svakoga, i to im je olakšavalo da prođu kroz izazove natjecanja. A kad smo već kod izazova, pitamo ovu vrijednu i ambicioznu djevojku jesu li ti izazovi doista realni, postavljeni pred natjecatelje u trenutku, ili ih netko ipak dan ranije izbrifira, da im neke smjernice. Jer kako je moguće smisliti kreativno i ukusno jelo u samo nekoliko minuta, a da pritom i odlično izgleda kad je gotovo?

Foto: Privatni album

- Ne, nikakvih naznaka nikad nije bilo što ćemo raditi sljedeći dan. Znali smo u vili nagađati što bi moglo biti, ali u tome i jest smisao ovog natjecanja. Ne znaš što te čeka. A smisliti jelo u onako kratkom roku doista je moguće jer smo mi svi 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, po glavi vrtjeli samo recepte, pripreme jela, kulinarske trikove... Kad uđeš u taj film, moguće je ono što su gledatelji vidjeli na ekranima - tumači nam Gaia.

'Svatko je htio pobijediti'

Na pitanje je li joj žao što nije uzela pehar koji je istinski željela iskreno kaže da je u 'MasterChef' ušla kako bi gurala do kraja.

- Svatko je tamo došao s ciljem da pobijedi. Da, žao mi je što to nisam bila ja, ali s druge strane i nije jer Hrvatska stvarno ima odličnog MasterChefa ove godine - otvoreno kaže Gaia dok priznaje da je upravo ovaj show označio njezinu pravu zrelost te kako je prije njega samo mislila da je zrela kao osoba.

Foto: Privatni album

Mnogi su upravo ovu krhku djevojku vidjeli u finalu zbog predanosti, odlučnosti i znanja kojima je raspolagala, no stvari su se posložile drukčije. Ipak, iako nije osvojila titulu 'MasterChefa', Gaia je, što potvrđuje i njezina mama, sad posve drukčija osoba. Još odlučnija, još kreativnija i još više zaljubljena u kuhanje, koje je podignula na višu razinu zahvaljujući mentorima i svim iskustvima iz natjecanja. Naravno, glava joj je puna planova vezanih za to kako u nadolazećoj sezoni dati Ponte Portonu ekstra vrijednost i razinu kvalitete te kako napraviti onaj čarobni spoj u kojem se međusobno dopunjuju tradicionalna Istra i moderne gastrokreacije.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Već sad vikendom gosti mogu odabrati 'Menu by Gaia Zec', koji osmišljava mlada chefica te nakon spravljanja i osobno prezentira jela gostima za stolom. Sjetili smo se jednog od izazova u 'MasterChefu' koje je postavio Mario Mandarić - janjetina sa sipom, gel od krastavaca te čokoladna pralina punjena mousseom od janjećeg mozga. Pitamo, naravno, Gaiu je li ljubiteljica takve vrste kuhanja, visoke gastronomije, koja je ponekad nalik na visoku modu što nije uvijek nosiva u svakodnevnom životu. A Gaia kaže da joj se istinski sviđa ta razina kreativnosti i da od nje želi izvući maksimum, ali da gosti koji dolaze u restoran uglavnom nisu spremni isključivo za takvu kuhinju. Zbog toga će Gaia pronaći onaj svoj već spomenuti balans kroz koji će implementirati novonaučene ideje moderne gastronomije u postulate dobre stare istarske tradicije. Jest će se fino i suvremeno, što ne znači da se istodobno na kaminu neće peći nadaleko poznate istarske kobasice. Dakle, u restoranu Ponte Porton s nestrpljenjem očekuju sezonu i ljeto, koje će Gaia, za razliku od vršnjaka, uglavnom provesti u kuhinji sa svojim timom.