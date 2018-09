Seksala sam se s Gallagherom, nisam znala da doma ima ženu

Britanska pjevačica Lilly Allen (33) otkrila je u svojoj novoj knjizi 'My Thoughts Exactly' sve 'sočne' detalje njezina odnosa s Liamom Gallagherom (45), bivšim članom grupe Oasis.

- Putovali smo 2009. zrakoplovom u Japan gdje smo išli na Fuji Rock Festival. Malo smo previše popili, a zatim se seksali u toaletu - rekla je Lilly. Dodala je da su nakon slijetanja u Tokyo završili i u njegovoj hotelskoj sobi.

- Upitao me želim li doći do hotela i pristala sam. Nisam znala da je oženjen. Tek mi je idućeg dana to 'zazvonilo' u glavi kada je spomenuo 'Nic' odnosno Nicole - rekla je Allen. Glazbenik je u to vrijeme bio oženjen za televizijsku voditeljicu Nicole Appleton (43).

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL Liam Gallagher i Nicole Appleton 2012. u Londonu

- Znala sam da je njegov brat Noel oženjen. I znala sam da je on bio u braku s glumicom Patsy Kensit. Kao tinejdžerka sam bila fan Oasisa. S 12 godina sam vidjela naslovnicu Vanity Faira s Liamom i Patsy i djelovali su mi kao super cool par - rekla je.

Šest mjeseci kasnije Liamova supruga Nicole je otkrila, kao kaže, za seksualnu aferu i ona je morala lagati da se ništa nije dogodilo između njih.

Pjevačica je u knjizi pisala i o svojim seksualnim susretima. Otkrila je kako je nakon propasti braka s biznismenom Samom Cooperom spavala sa ženskim prostitutkama.

- Spavala sam sa eskort damama kada sam bila na turneji 'Sheezus' jer sam se osjećala usamljeno i tražila sam nešto - objasnila je Lily. Tvrdi kako se počela susretati s tim ženama 2014. nakon što je objavila novi album 'Sheezus'. Dodala je kako je bolovala od postporođajne depresije nakon što je rodila kćer Marnie Rose (5). Također je imala bračne probleme s Cooperom od kojeg se razvela 2016. nakon pet godina braka. Allen je rekla da joj je slava uništila privatni život.