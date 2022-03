Melinda French (57) gostovala je u CBS-ovoj emisiji 'Mornings', gdje je iskreno progovorila o Jeffreyju Epsteinu, milijarderu poznatom po nezapamćenom gnjusnom zločinu.

Epstein je umro 2019. godine u zatvoru, čekajući proces zbog trgovanja ljudima. Istraga je zaključila da si je u zatvoru sam presudio, nekoliko dana nakon što je prestao biti pod strogim nadzorom.

Melinda je sada prvi puta o njemu i njegovom odnosu s Billom otvoreno progovorila. Ispričala je kako je bila užasnuta što se njezin tadašnji suprug s Epsteinom nastavio družiti iako je ona zbog njega imala noćne more.

Nije joj bio jasan njihov odnos pa je još 2011. godine zatražila sastanak s ozloglašenim milijarderom jer je htjela vidjeti 'tko je taj muškarac', kaže, i požalila je.

- Nije mi se svidjelo što je Bill imao sastanke s Jeffreyjem Epsteinom. To sam mu jasno dala do znanja. Zatim sam upoznala Jeffreyja. Htjela sam vidjeti tko je taj čovjek i požalila sam od trenutka kada je ušao na vrata. Bio je odvratan, personificirano zlo. Poslije sam imala noćne more o njemu. Zato mi se srce slama zbog tih mladih žena. Tako sam se osjećala, a ja sam starija od njih. Bio je grozan - rekla je voditeljici Gayle King.

Rekla je i da je njihova povezanost bila jedna od stvari koja ju je navela da se razvede od Gatesa.

- Nije to samo jedna stvar, mnoge stvari su dovele do razvoda. A ja sam jasno rekla što osjećam prema Epsteinu - dodala je iskreno.

Otkrila je i kako je zadržala pravedan odnos s bivšim suprugom usprkos svemu, ali da njih dvoje više nisu prijatelji. Dodala je i još jedan razlog njihova razvoda, a to je bila njegova afera 2000. godine.

- Dala sam svaki djelić sebe ovom braku. Bila sam predana od dana kada smo se zaručili do dana kad sam izašla iz toga - emotivno je rekla Melinda i sugerirala da je Bill više puta bio nevjeran.

Zaintrigirala je voditeljicu tom izjavom pa ju je pitala je li Gates više puta bio nevjeran, na što je odgovorila:

- To su pitanja na koja Bill mora odgovoriti.