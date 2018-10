Gazda šokirao: Umjesto Štefice stavio je Kristinu za sluškinju

Kad se voditeljica Mia Kovačić (35) u reality showu 'Farma' pojavi na vratima s košarom u ruci, znači da se biraju sluge i sluškinje . Štefica i Srećko najviše su se puta našli napisani na pločicama, no Saša je odlučio promijeniti tu odluku.

Foto: Nova TV

- Srećko će ostati sluga, a Štefica neće, pošto je do sada to bila tri, četiri puta. Mislim da žena ne zaslužuje svaki put biti na najtežim poslovima, pa ćemo staviti jednu mlađu curu da malo ona pere suđe i nosi drva - rekao je Saša. Farmer je za sluškinju umjesto Štefice, odabrao Kristinu.

Foto: Nova TV

- Pa dobro se osjećam. Mislim to je njegova odluka. To nije odluka od farmera, al dapače, zašto ne. Da probam i ja tu ulogu. Ionako sve radim, tako da mi to uopće nije problem - prokomentirala je Kristina Sašinu odluku. Dodala je kako ju jedino brine što će morati spavati u kućici za slugu i sluškinju.

Foto: Nova TV

- Samo jedno mi je drago. Stvarno zahvaljujem farmerima što mi ime nikad ne zaborave - prokomentirala je Štefica prije negoli je Saša odlučio nju poštedjeti ovotjedne uloge sluškinje. Mentor Joža je danas sa Sašom krenuo u obilazak farme te primijetio kako su farmerima mokra drva te ih opomenuo da bi moglo doći do poplave ukoliko ne poduzmu preventivne mjere.

Foto: Nova TV

Osim Jože, farmere je posjetio i zanatlija koji je Robertu, Editi i Štefici pokazao kako se pletu košare.

- Ovaj put nisam bio baš zadovoljan s ovim jer nisam našao dodirnu točku s košaraštvom - rekao je Roberto. Farmera je sve manje, a samim time je i odabir sluge i sluškinje, ali i duelista, sve teži. Kako će se farmeri ponašati u takvim situacijama i hoće li donositi ispravne odluke, ostaje gledateljima za vidjeti.