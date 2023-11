Gazde otkrili: 'Jednom smo čak svirali u avionu tijekom leta!'

Glazbeni sastav Gazde ove godine slavi 30. godišnjicu, a za proslavu pripremaju veliki koncert u Domu sportova. U IN Magazinu su pričali o svojoj karijeri i prisjetili se najzanimljivijih nastupa.

- Znači, bilo je puno svirki, puno putovanja, ne znam druženja, što ja znam, noći, vina. Mi smo bend koji je možda specifičan po tome osim kaj smo u istom sastavu od samog početka i to da smo ista generacija ili vrlo slična generacija. Mi smo išli svi, nas četvorica u A razred, Dačo je išao u B. Tomek je nešto malo kasnije došao u bend, a Šero je nešto malo stariji, tako da smo u principu, u tom Markuševcu se znamo od samih naših malih nogu - prisjetili su se njihovih početaka.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

U svojoj su karijeri objavili 150 pjesama, a nastupali su na 2500 koncerata diljem svijeta. U sklopu svoje sadašnje turneje dolaze i u Zagreb.

- Do sad smo napravili već nekakvih 50-ak koncerata. Dosta smo se rastegnuli. Bili smo dosta po Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj. Bili smo na jednoj turneji, vratili se prije desetak dana iz Kanade i Amerike. Amerika i Kanada su bile ovaj puta stvarno van svih očekivanja, svi klubovi u kojima smo svirali su oborili rekorde. Interesantna stvar je, da se cijela turneja na neki način je bila polu nekakvog karaktera da se skuplja novac za folklorne skupine koje sljedeće godine dolaze na na veliki festival povodom 130. godišnjice ako sam dobro zapamtio Hrvatske bratske zajednice. Tako da su organizirali naše koncerte po klubovima - ispričali su.

Foto: PROMO/kolaz

Dečki su se prisjetili i najneobičnijeg mjesta na kojem su svirali.

- Svirali smo u avionu čak i to na letu Zagreb-Rim. Usred aviona smo, bila je to takva prigoda i imali smo jedan set od jedno pola sata u avionu za vrijeme leta. To je najneobičnije mjesto. Inače, kad se već penjemo na Sljeme, na Sljemenu smo mi kao doma i tu smo već svirali u preko nekoliko navrata na koje kakvim fešticama - rekli su.