Gazdina kći: Otvorena sam za ljubav, ali ne za bilo koga...

Iva Todorić, kći Ivice Todorića, ovih je dana progovorila o ljubavi i životu nakon razvoda. Priznala je da ima novogodišnje želje, među kojima je i otvaranje prema ljubavi.

Iza Ive je 18-godišnji brak s Hrvojem Balentom, s kojim ima troje djece: kćer Taru te sinove Ivana i Antu. Brak je završio razvodom 2019. godine, no Iva je zadržala vjeru u ljubav.

Foto: Instagram

- Mislim da niti jedna žena nikad ne izgubi potpuno vjeru u ljubav, nego da je to samo privremeni osjećaj - naglasila je u intervjuu za Gloriju.

Osim toga, priznala je kako nije lako biti njezin partner. Istaknula je da nije za svakoga, jer točno zna što želi u životu i brzo procjenjuje ljude.

- Već nakon pet minuta razgovora znam hoćemo li nastaviti ili ne. Ali kad volim i kad sam nekome posvećena, mislim da je svima lijepo sa mnom - rekla je.

Foto: Instagram

Priznala je kako je nekad sanjala o princu na bijelom konju, dok danas ima potpuno drugačiji pogled na ljubav i odnose.

- Priznajem da sam gledala previše crtića. Sad nisam u fazi da želim princa na bijelom konju. Želim nekoga da jašemo zajedno, a ne da me čuva. Jer, životne situacije su me dovele do toga da shvatim da sam jaka i da sve mogu sama. Rekla bih da me privući može muškarac s kojim mi je ljepše nego kad sam sama sa sobom - zaključila je Gazdina kći.