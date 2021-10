Iva inače obožava Chanelove torbice. Do prije nekoliko godina u svojoj kolekciji imala ih je desetak, i to u raznim bojama, od onih u srebrnim nijansama pa do ružičastih, žutih i crvenih

Gazdina kći oduševila se novom Chanelovom kolekcijom prikazanom na minulom Tjednu mode u Parizu. Iva Todorić (45) pikirala je ružičastu torbicu u obliku srca, koje je njezin zaštitni znak.