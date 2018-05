Gdje god smo došli, nudili su nam ručak, pa čak i smještaj

Na Pašmanu su nam zapjevali, na Ugljanu na tradicionalan način oprali odjeću u moru, na Istu smo zaigrali briškulu, a na Unijama su nam pripremili otočne slastice, rekao je novinar Nove TV Šime Vičević.

Foto: Nova TV Šimu su oduševili Iž, Ist, Susak i Unije, a velika želja mu je obići južni Jadran

S kolegicom Ivanom Pezo Moskaljov su za rubriku Dnevnika Nove TV 'Dnevnik na otocima' prošli više od 20 otoka u mjesec dana, a Šime ističe kako se za svako mjesto priprema tjednima unaprijed istražujući zanimljive priče i dogovarajući sugovornike.

- Nekad smo u tri dana posjetili šest otoka - ispričao je novinar. Ivana kaže da je projekt za nju izazov, a radeći na njemu, vrijeme joj je brzo prošlo.

Foto: Nova TV Ivani su kolege na poslu druga obitelj jer su skupa puno vremena

- Nije bilo otoka na kojem nam se nisu obradovali. No snimanje s Lastovčanima, otočne, ali i pomorske priče kapetana Ratka Marčete i Mile Sršena teško ćemo zaboraviti - istaknula je Ivana što je se dojmilo. U sjećanju joj je ostao i 90-godišnji šjor Tomislav iz Slatina na Čiovu. Cijeli život je ribario, a sad izrađuje drvene brodove. Sve što zamisli, napravi bez nacrta.

Foto: Nova TV Novinari ističu da su najveći problemi otočana loša povezanost i iseljavanje, a prednosti su mir i lijepa priroda

Šime je podrijetlom s Paga pa su ga ondje dočekali raširenih ruku te dodaje da je bilo emocija, osobito kad je otišao odraditi javljanje uživo iz svoje srednje škole.

- Oduševljeni smo gostoljubivošću na svim otocima. Gdje god smo došli, svi su nudili ručak, pa i smještaj - ispričao je. Novinari se slažu da su najveći problemi ljudi koji žive na otocima izvan sezone loša povezanost i demografska slika te iseljavanje.

Foto: Nova TV Za Šimu i Ivanu svaki otok ima nešto osobito

- Začudio sam se kad sam otkrio da ljudi sa Sestrunja i Rivnja moraju ploviti do Zadra pa se ukrcati na drugi trajekt da bi došli do svoje općine na Ugljanu. Tako izgube cijeli dan da bi pribavili najobičniju potvrdu - objasnio je Šime. Ivana ističe da otočane muče zdravstvena skrb, kanalizacija, problemi s vodom i nestancima strujom. Dodaje kako ih se država češće sjeti ljeti kad su plaže krcate, a turisti navale.

Foto: Nova TV Ivana je otkrila da je na otoku Prviću jedan đak prvašić

- Otočanima zavidim na mirnom i čudesnom načinu života, idealnom ako se želite maknuti od stresa i gradske vreve - ispričala je Ivana, a i Šime kaže da svaki otok krase ljepota, mir i jednostavnost. Njemu je što je podrijetlom iz Povljane na Pagu u početku bila prednost za rad na projektu.

- Na otoku sam živio do 18. godine i iz prve vam ruke mogu ispričati kako je to kad zapuše orkanska bura, nestane struje, most je zatvoren, a vi ste odsječeni od svijeta - rekao je Šime, koji inače radi za dopisništvo iz Zadra za Novu TV. Ivana je prošla krizne zone i ratna žarišta poput Afganistana, Sirije i Kosova te ističe da je svaki teren priča za sebe. No krizna žarišta su bila profesionalni izazov za nju.

Foto: Nova TV Novinarki se osobito svidio 90-godišnji šjor Tomislav koji izrađuje brodove bez nacrta

- I u ovakvom izvještavanju postoji doza adrenalina. Tim više jer znate da ste upozorili na problem i još ako ste pomogli da se stvari maknu s mrtve točke, nema ljepšeg osjećaja - objasnila je.

Dodaje kako bi mogla živjeti na Lastovu i to se možda i ostvari. Šime bi mogao stanovati na većini otoka, iako bi mu nedostajale neke stvari koje su na kopnu uobičajene, a oboje su, kažu, sretnici zbog ove otočne avanture. Prošli su mnoge zgode putujući po otocima, a Šime i snimatelji su na Premudi bili prvi gosti nakon pet dana.

Foto: Nova TV Ivanu otočani pitaju gdje je sutra

- Prva rečenica koja me dočekala nakon što sam izašao iz broda bila je: ‘Vi ste ili ludi ili ste onaj novinar što ide po otocima’ - prisjetio se. Novinarima nekad treba predah od napornoga radnog tempa, a Šime voli tad otići do rodnog Paga i Povljane gdje uživa s rodbinom i prijateljima. Najžešći kritičari su mu snimatelji Mihovil Govorčin i Kruno Matošević.

Foto: Nova TV Šime je do 18. živio na otoku i to mu je prednost na poslu

- Zbog posla provodimo puno vremena pa se šalimo kao da smo u braku - našalio se Šime. Ivana u slobodno vrijeme uzme fotoaparat u ruke i 'bježi' u prirodu. Među kritičarima i potporom joj je suprug.

- Ne prođe dan a da ne razgovaramo o zajedničkim, najčešće vojnim temama. Ne znam je li mana ili prednost to što smo oboje iste profesije - zaključila je Ivana smijući se.